Evde 20 dakikada yapabileceğiniz enfes puding tarifi!

Canınız bir anda tatlı mı çekti? 15-20 dakika içerisinde yapabileceğiniz nefis puding tarifini anlatıyoruz. Ani gelen tatlı yeme ihtiyacını hızlıca karşılayabileceğiniz evde puding tarifinin tüm detayları haberimizin devamında...

09 Ağustos 2019 Cuma 08:56
09 Ağustos 2019 Cuma 08:56
Evde 20 dakikada yapabileceğiniz enfes puding tarifi!

EV YAPIMI PUDİNG
Ev yapımı puding, tatlılar arasında yapımı en kolay olanlardan biridir. Toz olarak karışım halinde neredeyse bütün marketlerde satılmasına rağmen pratik yapımı sebebiyle ev yapımı puding çok daha eğlenceli ve kolay olmaktadır. Pudingi sade yiyebileceğiniz gibi aynı zamanda pastalarınızın, keklerinizin ve daha farklı tatlılarınızın içinde de kullanabilirsiniz. Çikolatalı puding yapımını ile aynı tarifi kullanarak çilekli, muzlu, vanilyalı ve daha farklı tatları deneyerek damak tadınıza en uygun pudingi bulabilirsiniz.

EV YAPIMI PUDİNG İÇİN GEREKEN MALZEMELER
4 su bardağı (850-900 ml) süt
4 yemek kaşığı kakao
8 yemek kaşığı toz şeker
25- 30 gr nişasta (2 yemek kaşığı)
Yaklaşık 50 gr un ( 2 tepeleme yemek kaşığı)
1 tatlı kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
İsteğe göre hindistan cevizi, fındık, ceviz, fıstık

YAPILIŞI

Ev yapımı puding için önce un, şeker, kakao ve nişastayı bir tencere içinde iyice karıştırıyoruz. Arkasından sütü ekliyor ve hiçbir pıhtı kalmayana kadar iyice çırparak karıştırıyoruz. Ne kadar iyi karıştırırsanız, ne kadar pürüzsüz olursa pudingin kıvamı da o kadar iyi olacaktır.

Puding karışımı pürüzsüz olduktan sonra tencereyi ocağa alıyor ve orta ateşte kaynayana kadar pişiriyoruz. Bu süreçte pudingi karıştırmayı asla bırakmamalısınız. Aksi halde karışımın dibi tutacak ve kıvamsız olacaktır.
Puding kaynamaya başladıktan sonra vanilyayı ve tereyağını ekliyoruz. Tekrar çırpmaya devam ediyoruz. Eğer arzu ederseniz bu sırada karışıma bir paket çikolata ekleyebilirsiniz.
En son kıvam tamamen tuttuktan ve puding piştikten sonra kaselere dökmeden önce blenderdan geçiriyoruz ki karışımın içinde hiçbir topak kalmasın.
Bu işlemeden sonra pudingleri kaseye alıyor ve soğuması için bir süre buzdolabında bekletiyoruz. Eğer hızlı bir şekilde servis etmek istiyorsanız buzdolabı yerine buzlukta da bekletebilirsiniz.
Servis etmeden önce dilerseniz pudinglerin üzerine hindistan cevizi, fındık, ceviz içi ya da antep fıstığı serpiştirerek pudinglerinizi süsleyebilirsiniz.

Ev yapımı pudingi bu tarif ile oldukça kolay ve pratik şekilde hazırlamak mümkün.

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