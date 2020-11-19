Evde petek temizliği nasıl yapılır? İşte 7 adımda petek temizliği

Petek temizliği kış aylarında büyük bir öneme sahip. Çünkü petekler kirlendikleri zaman yeterli miktarda ısı vermezler. Genelde kış aylarında düzenli olarak kullanıldığı için temizlenme işleminin yaz aylarında yapılması önerilir. Yaz aylarında buna zaman ayıramayanlar için "Petek temizliği nasıl yapılır?" sorusunun cevabı haberimizde...



PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Petek temizliği için önce kalorifer peteklerini kapatın.

Elektrik süpürgesiyle kaloriferin arkasındaki ve aralarındaki tozları temizleyin.

Kaloriferin altına yerlerin pislenmemesi için gazete ya da bir havlu serin.

Sopa benzeri bir cismin ucuna bir toz bezi sarın ve koli bandıyla bezi sopaya yapıştırın.

Sopanın bezli ucunu kaloriferin üst tarafından altına doğru ittirerek kalorifer arasındaki kirlerin havluya dökülmesini sağlayın. Bu işlemi kalorifer peteğinin tamamında tekrarlayın.

Bir kovaya ılık su doldurun, suya biraz sıvı sabun dökün. Temiz bir bezi sıkarak kaloriferin dışını silin.

Kalorifer peteğinin paslanmaması için ikinci bir temiz bez ile peteği kurulayın.

Kaloriferin arkasındaki duvarı kontrol edin, tozlanmışsa sabunlu suyla silin. Ardından yine kurulayın.