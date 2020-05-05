Evde pasta kreması nasıl yapılır? Kolay pasta kreması tarifi

Evde pasta kreması tarifi merak ediliyor. Yaş pasta yapmayı sevenler evde kendi kremasını da yapmayı tercih ediyor. Peki, evde pasta kreması nasıl yapılır? Pastanın kremasını hazırlamak için; süt, toz şeker, kakao, un, buğday nişastası ve yumurta sarısını bir tencereye aktarın. Tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Sonrası çok basit. Kek ve yaş pasta tariflerinde kullanacağınız pasta kreması tarifinin devamı ve “Pasta kreması nasıl yapılır?” sorusunun cevabı haberimizin devamında yer alıyor. Şimdiden afiyet olsun…

PASTA KREMASI TARİFİ

3 su bardağı süt

100 gram çikolata (eritilmiş)

5 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 adet yumurta sarısı

3 yemek kaşığı tereyağı

PASTA KREMASI YAPILIŞI

Pastanın kremasını hazırlamak için; süt, toz şeker, kakao, un, buğday nişastası ve yumurta sarısını bir tencereye aktarın. Tüm malzemeyi bir çırpıcı yardımıyla karıştırdıktan sonra tencereyi ocağa alın. Sürekli karıştırarak kısık ateşte yaklaşık 10 dakika, krema kıvamını alana kadar pişirin. Ocaktan aldığınız kremaya tereyağı ve eritilmiş çikolatayı ekleyin. Bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak yağın erimesini ve kremanın pürüzsüz bir hal almasını sağlayın. Kremanızı kek ve pastalarda kolaylıkla kullanabilirsiniz.