Püf noktalarıyla ev yapımı muhallebi tarifi

Lezzetiyle ve hafifliğiyle meşhur olan muhallebi herkesi kendine hayran bırakıyor. Dışarıda satılanın aksine evde yapılan muhallebi daha sağlıklı ve düşük maliyetli olduğu için sıkça tercih ediliyor. İşte en leziz evde muhallebi tarifi…

EVDE MUHALLEBİ NASIL YAPILIR

MALZEMELER:

5 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

1/2 çay bardağı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

SERVİS İÇİN:

1 adet muz

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

YAPILIŞI:

Sütü tencereye koyun ve içine un, nişasta ve şekeri ekleyerek bir süre karıştırın.

Malzemeler iyice karışınca ocağın altını yakın ve koyu bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Kıvam alan muhallebinin altını kapatın ve içine tereyağını ekleyerek karıştırın.

Muhallebiyi kaselere bölüştürün, muz ve Antep fıstığı ile süsleyin.

MUHALLEBİ YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Nişasta kolay topaklanan bir gıda maddesidir. Muhallebiyi hazırlamaya başlarken ilk adımınız, mutlaka başka bir kap içinde kullanacağınız nişastayı az miktarda süt ile çırparak açmak olmalıdır.

Muhallebinizi pişirirken pürüzsüz olması için ocaktan alıncaya kadar sürekli karıştırmanız ve topakları ezmeniz gerekmektedir.

Muhallebi kıvam aldıktan sonra üzerinde baloncuklar oluşmaya başlamışsa kaselere paylaştırabilirsiniz.

Muhallebi yapılışı tamamlanıp kaselere doldurulduktan bir süre sonra üzerinde kaymak gibi bir tabaka oluşur. Bunu engellemek için kaplara paylaştırılan muhallebiler henüz soğumadan üzerine streç film sararak kapatın ve bu şekilde soğumaya bırakın.

Hazırladığınız muhallebiyi vanilya özütü ya da küçük bir parça damla sakızı katarak aromalı hale getirebilirsiniz; renk ve kıvam vermesi için de 1 adet yumurta sarısı ekleyebilirsiniz.

NİŞASTASIZ MUHALLEBİ YAPIMI

Muhallebi yapmaya karar verdiniz ancak nişastanız yoksa nişastasız muhallebi tatlı krizlerini atlatmanızı sağlayacak güzel bir alternatiftir. Kıvamı normal muhallebiden biraz daha farklı olsa da damakta oldukça hoş bir etki bırakacaktır.

Öncelikle orta boy tencereye süt, un ve şeker alınarak çırpılır, daha sonra kısık ateşte kaynayana kadar pişirilir. Topaklanma olmaması için pişerken sürekli karıştırılır. Kaynadıktan sonra ocağı kapatmadan tereyağı ve vanilya eklenerek ocaktan alınır. Nişastasız muhallebinizi kase veya bardaklarda servis edebilirsiniz.