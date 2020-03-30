Evde mor ekmek nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le renkli ekmek tarifi
Evde doğal ekmek nasıl yapılır? Ekmekte kullanılan mayanın püf noktası nedir? gibi soruların cevabı merak ediliyor. Zahide Yetiş'le programında Ekmek Ustası Barış Dırbalı mor ekmek tarifini anlattı. İşte ev yapımı doğal mor ekmeğin tarifi…
Evde ekmek yapımı son zamanların en çok aranan ve merak edilen tarifi oldu. Zahide Yetiş’le programında evde doğal ekmek tarifi verildi. Zahide Yetiş’le programında Ekmek Ustası Barış Dırbalı mor ekmek tarifini anlattı. Evde ekmek yapmanın püf noktası kullanılan maya ve ekmeğin pişirilmesi. İşte ev yapımı doğal mor ekmek yapmanın püf noktaları…
EVDE DOĞAL MOR EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ
Siyah havuç rendesi
1,5 su bardağı un
1 su bardağı su
Yarım çay kaşığı tuz
5 gram maya
1 çorba kaşığı ekşi maya
EVDE DOĞAL EKMEK YAPILIŞI
Bütün malzemeleri ekleyerek karıştırın. Sonrasında pişirebilirsiniz.
ÖNERİ
Mayayı az koyarsanız ve ekmek süresi daha uzun olursa ekmek lezzetli olur.