Evde mor ekmek nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le renkli ekmek tarifi

Evde ekmek yapımı son zamanların en çok aranan ve merak edilen tarifi oldu. Zahide Yetiş’le programında evde doğal ekmek tarifi verildi. Zahide Yetiş’le programında Ekmek Ustası Barış Dırbalı mor ekmek tarifini anlattı. Evde ekmek yapmanın püf noktası kullanılan maya ve ekmeğin pişirilmesi. İşte ev yapımı doğal mor ekmek yapmanın püf noktaları…

EVDE DOĞAL MOR EKMEK TARİFİ MALZEMELERİ

Siyah havuç rendesi

1,5 su bardağı un

1 su bardağı su

Yarım çay kaşığı tuz

5 gram maya

1 çorba kaşığı ekşi maya

EVDE DOĞAL EKMEK YAPILIŞI

Bütün malzemeleri ekleyerek karıştırın. Sonrasında pişirebilirsiniz.

ÖNERİ

Mayayı az koyarsanız ve ekmek süresi daha uzun olursa ekmek lezzetli olur.