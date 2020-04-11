Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6987
  • 7,3183
  • 363.483
  • 96471
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Evde mis kokulu lezzet: Elmalı kurabiye! Elmalı kurabiye tarifi ve malzemeleri

Evde mis kokulu lezzet: Elmalı kurabiye! Elmalı kurabiye tarifi ve malzemeleri

Evde mis kokulu lezzet: Elmalı kurabiye! Elmalı kurabiye tarifi ve malzemeleri

Elmalı kurabiye veya elmalı turta tarifleri merak ediliyor. Cumartesi gününüzü şenlendirecek evde mis gibi elma kokusuyla havanızı değiştirecek elmalı kurabiye, çayınızın yanına çok yakışacak. İşte basit malzemelerle yapabileceğiniz elmalı kurabiye tarifi…

Elmalı kurabiyenin yapılışı ve malzemeleri araştırılıyor. Cumartesi günü evde vakti olanlar çay yanına kurabiye tariflerine bakıyor. İşte size evinizi elma kokusuyla değiştirebileceğiniz lezzetli elmalı kurabiye tarifi…

ELMALI KURABİYE MALZEMELER

1 paket margarin

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı yoğurt

Kabartma tozu

Bir miktar un

ELMALI KURABİYE İÇ HARCI İÇİN MALZEMELER

3 elma

2 yemek kaşığı şeker

2 dilim limon

2 çay kaşığı tarçın

ELMALI KURABİYE YAPILIŞI

Önce elmalı kurabiye için harcı hazırlayın. Elmaları rendeleyin veya çok minik doğrayın. Tavaya koyun. Şekerini, tarçını ekleyin. Biraz ısındıktan sonra limonları da sıkın. 15 dakika karıştırın. Harcı soğumaya bırakın. Ardından bir kaba tüm malzemeleri yoğurun. Margarinin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Hamuru 10 dakika dinlendirin. Sonra şekil vererek harçtan ekleyin ve kapatarak tepsiye yerleştirin. Bu tarifi kurabiye şeklinde de yapabilirsiniz tart şeklinde de yapabilirsiniz.

Afiyet olsun…


Hepimizi duygulandıran Burhan Amca, taburcu edildi

Hepimizi duygulandıran Burhan Amca, taburcu edildi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Çok konuşulan popüler diziler

Bu garajın içinde bakın ne var?