Serinlerken doyacaksınız: Ev yapımı milkshake tarifi

Harika lezzetiyle vazgeçilmez bir içecek olan milkshake yaz kış fark etmeksizin herkes severek tüketiyor. Yazın serinlemek için buzlu bir milkshake içerken kışın ise buzsuz tercih ederek o harika lezzeti herkes tüketiyor. Evde kendi malzemelerinizde düşük maliyetli milkshake yapmak mümkün. “Evde milkshake nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:43
21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:43
Serinlerken doyacaksınız: Ev yapımı milkshake tarifi

Amerika’da popüler olan milkshake ülkemizde de son yıllarda oldukça popüler bir içecek haline geldi. Herkesin muhakkak bir kere tükettiği milkshake yaz kış fark etmeden tercih ediliyor. Herkesin severek tükettiği milkshake harika lezzetiyle evde ki malzemelerle de yapılabilir. Evde milkshake yapımı oldukça pratik ve basit

MILKSHAKE NASIL HAZIRLANIR?

  • Öncelikle blender ve içerikleri hazırlamalı, ardından aşağıdaki adımları izlemelisiniz:
  • Blenderınıza hazırlamak istediğiniz miktara göre süt ekleyin. Tercihen tam yağlı süt kullanabilirsiniz, böylece hazırlayacağınız milkshake'in daha yoğun bir tadı olacaktır.
  • Yine hazırlamak istediğiniz miktara bağlı olarak 1 ya da 2 top dondurma ekleyin. Dondurmanın çeşidi tamamen sizin damak tadınıza göre değişebilir.
  • Blenderınıza buz ekleyin.
  • Ek malzemenizi ekleyin. Burada yaratıcılığınıza da bağlı olarak çok güzel karışımlar elde edebilirsiniz. Eğer meyve eklemek isterseniz genel olarak çilek ile vanilyalı dondurma, muz ile çikolatalı dondurma oldukça leziz olmaktadır.
  • Eğer daha özgün bir tat elde etmek isterseniz karamel şurubu, bisküvi parçacıkları ya da çikolata sosu ekleyebilirsiniz.
  • Önce hızlı, sonrasında daha yavaş şekilde milkshake’i karıştırın
  • Daha yoğun bir tat elde etmek isterseniz ilave bir top dondurma, daha hafif bir tat istiyorsanız biraz daha süt ilave edebilirsiniz
  • Hazırlamış olduğunuz milkshake'i bardağa döküp servis edebilirsiniz.

ÇİLEKLİ MILKSHAKE NASIL HAZIRLANIR?

MALZEMELER

  • 1 su bardağı soğuk süt
  • 2 top vanilyalı dondurma
  • 100 gr çilek
  • 1 yemek kaşığı kadar şeker
  • 2-3 parça buz

Çilekleri irice doğranıp blender da püre haline getirilir. Ardından dondurma, şeker ve süt ilave edilip köpürünceye kadar blender ile iyice karıştırılır. Bardağa döktükten sonra isteğe bağlı olarak nane yaprağıyla süslenebilir.

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