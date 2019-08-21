Evde çıtır çıtır milföy hamuru yapmak çok kolay!

Evde milföy hamuru nasıl yapılır hazır milföy hamuru almak istemeyenlerin merak ettiği konular arasında geliyor. Birçok alternatif kullanım yolu olan milföy hamurunu hem tatlı da hem de börekler de hem de yemekler de kullanmak mümkün. Tüketimi fazla olan milföy hamuru lezzetleri herkes tarafından tercih ediyor.

EVDE MİLFÖY HAMURU NASIL YAPILIR?

Malzemeler

500 gr un

250 gr tereyağı

1 şişe maden sodası (200 ml)

4 yemek kaşığı su

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

Milföy Hamuru Yapımı

Bir kaba un, limon suyu ve tuzu koyun. Malzemeleri una iyice yedirin.

Azar azar sodayı ve suyu da una ekleyin. Hamuru yoğurun. Hamur çok yumuşak olmamalı.

Hamuru top haline getirin. Üst kısmına bıçakla çaprazlamasına kesik atın.

Bu halde hamuru streçle kaplayıp 20 dakika buzdolabında dinlendirin.

20 dakika sonra hamuru dolapta çıkarın. Streci çıkarın. Hamurun altına ve üstüne az un serpin.

Merdaneyle hamurun dört köşesini ortasından kenarlara doğru büyütün. Buradaki amaç kenarları inceltmek, orta kısma dokunmayın.

Dolaptan çıkardığınız tereyağı bir poşetin içine koyun, merdaneyle bastırarak teryağını 1 santim kalınlığından kare haline getirin.

Kare haline getirdiğiniz tereyağını hamurun ortasına koyun. Hamurun dört köşesini yağın üzerine doğru kapatın.

Merdaneyle hamuru açın.

Ardından hamuru üçe katlayın. Streç filmle kaplayıp buzdolabına koyun, 25 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru azar azar unlayıp merdaneyle yeniden uzunlamasına açın. Sonra yine üçe katlayın. Bu işlemi üç kez tekrarlayın.

Dördüncü turda hamuru yarım santim kalınlığında açıp istediğiniz gibi şekillendirin.

İstediğiniz şekli verdiğiniz hamuru tepsiye dizin. Ardından tepsiyi dondurucuya koyup hamurun içindeki yağ donana kadar bekletin.

Dondurucuda sertleşmiş hamurları 200 derecede ısıttığınız fırına koyun. Hamurun üzeri kızarana kadar pişirin.

Milföy Hamuru Yapımının Püf Noktaları

Maden sodası hamurun kabarmasını, limon suyu da gevrek olmasını sağlar.

Hamuru pişireceğiniz fırının çok sıcak olması gerekir. Aksi durumda yağ dışarı taşar.

Hamuru pişirirken kesik kısımlara yumurta sürmeyin.

Hamuru açarken eğer çok uzun olursa üçe değil dörde katlayabilirsiniz.

Milföyleri donmuş olarak değil, soğuk haldeyken fırına koymalısınız.

Kullandığınız soda çok soğuk olmalı.

Hazırladığınız milföy hamurunu istediğiniz tariflerde kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.