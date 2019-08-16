Kahvaltı sofralarının yıldızı mıhlama tarifi

Halk arasında kuymak olarak da bilinen mıhlama kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan bir lezzettir. Karadeniz yöresine ait olsa da hemen hemen her yöre de sıklıkla tüketilir. Özellikle bir kafeye gittiğinizde kahvaltı menüsünde görebileceğiniz mıhlama kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline gelmiştir. “Evde mıhlama nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını sizin için derledik.

EVDE MIHLAMA TARİFİ

MIHLAMA (KUYMAK) MALZEMELERİ

4 yemek kaşığı köy tereyağı

4 yemek kaşığı doğal mısır unu

1 su bardağı sıcak su

Bir çimdik tuz

200 gram tel peyniri (kaşar peynir ya da Trabzon köy peyniri)

MIHLAMA YAPARKEN SEÇECEĞİNİZ TAVANIN ÖNEMİ

Öncelikle orta boy bir tava kullanmalısınız. Malzemeye göre tavanın büyüklüğünü ayarlamanız önemlidir. Isının eşit dağılımını sağlarsınız. Malzemeler tavada az gibi görünse de su girince malzeme 3 katına çıkacaktır. Tavayı bu ihtimali göz önüne alarak seçmelisiniz. Ayrıca bakır tava kullanırsanız görünüm açısından daha estetik olacak ve servis ederken güzel bir görsel elde edeceksiniz. Mıhlamanın lezzeti bakır tavada daha güzel olduğu ustaları tarafından da söylenmektedir.

MIHLAMA YAPILIŞI

Mıhlama’nın yapılışı aslında oldukça kolaydır. Malzemeleriniz kaliteli olduktan sonra çok lezzetli bir kuymak yemeniz mümkündür. Ancak küçük püf noktaları vardır. Malzemelerin eklenme sırası önemlidir. Bunun için tereyağını tavada eritin. Biraz kaynadıktan sonra içine mısır ununu ekleyerek hafif kavurun. Biraz tuz ekleyin Burada ocağın başından ayrılmadan sürekli karıştırmanız önemlidir. Daha sonra içine suyu yavaş yavaş ekleyin. Suyu eklerken sürekli karıştırmaya devam etmelisiniz. Sonrasında içine küçük parçalara ayırdığınız Trabzon peyniri ya da kaşar peynirini ekleyerek 1 dakika daha pişirin. Peynir eridikten sonra ocağın altını kapatarak servise hazır hale getirmeniz mümkündür.

RİZE USULÜ MIHLAMA TARİFİ

Trabzon usulü yapılan kuymak tarifinin hemen hemen aynısıdır. Ancak içerisine konulan mısır unu biraz daha iri öğütülmüş olanıdır. Damak tadınıza göre farklı tarifler deneyerek size en iyi gelen lezzetli geleni seçebilirsiniz. Peynir olarak Rize’ye has olan Minci peyniri kullanılmaktadır. Ancak bulmak biraz zordur. Minci yerine kaşar peyniri kullanabilirsiniz.

ARTVİN USULÜ KUYMAK TARİFİ

Diğer mıhlamalardan biraz farklıdır. Artvin’de mıhlama yapımında kaymak kullanılır. Aynı ölçüde malzemeleri kullanarak yapabilirsiniz. Ancak tereyağı yerine kaymak kullanmalısınız. Mıhlama yapmaya başladığınızda kaymak karıştırarak çok hafif yanması sağlanır. Böylece lezzeti ortaya çıkmış olur. Kaymak yandıktan sonra içine yavaş yavaş mısır unu ilave ederek karıştırmaya devam etmelisiniz. Sonrasında içine kaynamış ve hafif ılımış olan suyu yavaş yavaş ilave edin. Karıştırarak suyunu çekmesini sağlayın. Mıhlama suyunu çektikten sonra içinde elinizde bulunan tel peynir ya da kaşar peynirini ekleyerek eritin. Peynir eriyince ocağın altını kapatarak servise hazır hale getirebilirsiniz. Tuz ayarını peynirin tuzuna göre yapmanız iyi olur.

IĞDIR USULÜ KUYMAK NASIL YAPILIR?

Aslında hemen hemen tüm mıhlamalar aynı gibi görünür. Ancak küçük değişiklikler ile lezzeti değişmektedir. Iğdır usulü kuymak yapımında zerdeçal da denilen sarı kök adlı baharat kullanılmaktadır. Zerdeçal mıhlamanın besin değerini yükselten çok faydalı bir baharattır. Bunun dışında tüm yapılış ritüeli aynıdır. Mıhlamayı yaptıktan sonra üzerine kepleme adı verilen bir baharat serperek servis edilir. Kepleme; tarçın, karabiber, nabat şekeri, muğek baharatlarının karışımından oluşur. Bu baharatlar mıhlamanın görselinde güzel bir görüntü olmasını sağlayacaktır.