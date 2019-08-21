Ev yapımı sağlıklı mayonez tarifi

Dışarıda satılan mayonezler işlenmiş olması sebebiyle birçok insan evde mayonez yapmayı tercih ediyor. Daha sağlıklı ve maliyetli olması sebebiyle evde mayonez yapımı birçok insan tarafından merak ediliyor. Patatesin yanında vazgeçilmez olan mayonezi artık evde yapıp sağlığınız için yararlı hale getirebilirsiniz. “Evde mayonez nasıl yapılır?” sorusunun cevabı haberimizde…

MALZEMELER:

1 yumurta sarısı

1,5 su bardağı zeytinyağı

1-2 limon suyu

1 tatlı kaşığı toz hardal veya 1 çorba kaşığı sirke

Tuz

YAPILIŞI:

Porselen veya cam bir kaseye yumurta sarısı konur. Zeytinyağı damla damla ilave edilip karıştırılır. Daha sonra zeytinyağı iplik gibi akıtılarak karıştırılmaya devam edilir. Ara sıra limon damlatılır. Zeytinyağı bitince tuz, hardal (veya sirke) ve limon suyu ilave edilir. Yavaşça tümü karıştırılır.

Mayonez yapımında püf noktası zeytinyağını ve limonu gerçekten çok yavaş yavaş koymak ve düzenli olarak çırpmak. Aksi takdirde, mayoneziniz bozulabilir. Çırpıcı yardımıyla karıştırma işlemini yapmayı da tercih edebilirsiniz.

Mayonezin dokusunu kaybetmesini bozulması olarak ifade ediyoruz. Mayonezi yaparken bozulma ile karşılaşırsanız karışımı şöyle düzeltebilirsiniz: Ayrı bir kaseye yumurta sarısı koyulur. Damla damla zeytinyağı ve arada bozulan mayonez koyularak karıştırılır.