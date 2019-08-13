Doğallığınızdan ödün vermeyin: Evde peynir nasıl yapılır?

“Evde peynir nasıl yapılır?” sorusu son dönemin popüler başlığı diyebiliriz. Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı peynirdir. Peynir, çeşitleri ile ve lezzeti ile insanların her zaman iştahını kabartan bir besindir. Sizde evde dilediğiniz gibi peynir yapabilirsiniz.

13 Ağustos 2019 Salı 13:28
13 Ağustos 2019 Salı 13:28
Doğallığınızdan ödün vermeyin: Evde peynir nasıl yapılır"

Peynir kahvaltı sofralarının olmazsa olmazıdır. Hatta birçok sofrada iki ve üç çeşit peynir kullanılır. Dışarıda servis edilen kahvaltılarda bile ana unsur peynirdir. Bu ana unsurun birçok çeşidi vardır. Yerken insana lezzetli gelen ve besleyici olan peyniri sizde evinizde kolayca yapabilirsiniz. Dışarıda peynir seçmekte zorlananlar ve pahalı bulanlar için işte kolay ve ucuz olarak evde peynir nasıl yapılır tarifi haberimizde!

EVDE PEYNİR NASIL YAPILIR?

Peynir kahvaltılarımızın vazgeçilmez parçasıdır. Peynir tüketimi sağlıklı bir beslenme planı içerisinde her zaman yer almalıdır. Harika bir protein kaynağıdır, çok sağlıklı yağlar içerir. İçerdiği kalsiyum ise kemik sağlığı için çok önemlidir.

Evinizde birbirinden lezzetli peynirler yapabilirsiniz. İki farklı yöntemi evde peynir yapımı için kullanabilirsiniz. Bu yöntemlerle mayalı veya mayasız peynirler elde edersiniz. İhtiyacınız olan kaliteli sütü ve peynir mayasını da yöresel ürünler satan tedarikçilerden ya da güvendiğiniz üreticilerden temin edebilirsiniz.

MAYALI PEYNİR NASIL YAPILIR?

Peynir yaparken reçetenize ve maya tedarikçinizin önerilerine harfiyen uymalısınız. Peynir mayası konusunda özenli davranın. Sağlıklı ve doğru koşullarda saklanmış mayaları seçin. Sütü yapmak istediğiniz peynirin reçetesinde belirtilen sıcaklığa getirip mayasını tam derecesinde katın. Sütü reçetenize uygun sürede mayalayın. Sürenin sonunda oluşan pıhtıları tülbent yardımıyla süzün. Taze peynir yaptınız bile!

Peki beyaz peynir nasıl yapılır? Taze peyniri tülbendin içinde iki ağır kap arasında sıkıştırıp bekletin. Peynir formunu aldıktan sonra tuzlu su salamurasına yatırın. Beyaz peynir olgunlaşana kadar buzdolabında saklayın.

MAYASIZ PEYNİR NASIL YAPILIR?

Mayasız peynir yapımında sütü kestirmek için peynir altı suyu, yoğurt, limon veya sirke kullanmanız gerekiyor. Kaynayan sütü ocaktan alın ve içine peynir altı suyu, yoğurt, limon veya sirkeden birini katın. 15 dakikada kesilecek sütü tülbent yardımıyla süzün, yine tülbendin içinde şekillendirip sıkıca sarın. Üzerine düz bir ağırlık koyup en az 8 saat bekletin. Suyunu iyice salan peyniri kapalı bir kaba alın ve buzdolabında muhafaza edin.

EVDE PEYNİR YAPIMININ PÜF NOKTALARI:

  • Mayalı peynir yaparken sütü ısıtın, asla kaynatmayın.
  • Kaliteli peyniri peynir yapımı sırasında fazla maya kullanarak elde edemezsiniz. Fazla maya kesilen sütün pıhtılarını yumuşatır.
  • Pıhtılaşma süresi mayaya göre 90 ila 120 dakika arasındadır. Pıhtılar süt salmaz, kabına yapışmaz ve bıçakla kesildiğinde sarı su akar hale geldiğinde kıvamını bulmuştur.
  • Salamura ve tuzlama peynir suyunun ayrılmasını, peynirin sertleşmesini, olgunlaşmanın düzenli olmasını ve dayanıklılığın artmasını sağlar.
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