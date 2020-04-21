Evde pinpon masası yapmanın püf noktaları

Evde masa tenisi nasıl yapılır? Pinpon masası yapma yöntemleri nedir? gibi soruların cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Anne babalar çocukların canı sıkılmaması için evde oynanabilen her oyunu deniyor. Öyle ki artık sosyal medyada masa tenisine dönen yemek masaları paylaşılmaya başlandı. İşte evde masa tenisi yapmanın kolay yolu…

1. Yemek masasını kullanabilirsiniz. Üstelik çivi gibi bir sürü şey dökmenize gerek yok. Masanın ortasına tahta, ip, file gibi bir şey uzatabilir veya naylon gibi bir şey de koyabilirsiniz. Eğer uzun bir oklava veya uzun bir sopa varsa kenarlarına kitap koyarsanız havaya kalkacaktır. Geriye sadece top ve raketler kalıyor.

2. Evde masası olmayanlar aynı işlemler için büyük bir sehpada da deneyebilir.

3. Bahçe veya terası olanlar bu konuda şanslı. Çünkü bu alanlarda oynamak alan açısından daha rahat olacaktır. Eğer kullanmadığınız sunta, tahta veya sehpa varsa bunun için değerlendirebilirsiniz.