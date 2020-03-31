Evde manikür yapmanın sırrı: Doğal tırnak bakımı Tırnak bakım maskesi tarifi

Evde manikür yapmak için doğal tırnak bakım maskesi tarifleri araştırılıyor. Sarı tırnaklar nasıl beyaza döner? Kırılan tırnaklara nasıl bakım yapılır? gibi sorular araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle kuaför ve güzellik salonlarının kapanması, vatandaşları evde güzellik için doğal bakım tariflerini araştırmaya yönlendirdi. İşte evde manikür yapmanın püf noktaları...

Mor Papatya’ya tırnak bakımı konusunda tarifler veren Bitki Bilim ve Güzellik Uzmanı Suna Dumankaya, manikür yapmadan önce iyi bir bakımın sırrını anlattı. İşte evde manikürden önce yapılabilecek tırnak bakım maskesinin püf noktaları:

Manikürden önce tırnaklar karbonatlı suda bekletilebilir

Badem yağı ve limon suyunu eşit miktarda karıştırın (Örneğin, 1 tatlı kaşığı gibi) Badem yağı yoksa zeytinyağı da olabilir

Bu karışımı tek tek bütün tırnaklara masaj yaparak uygulayın

SARI TIRNAKLAR NASIL BEYAZLAŞTIRILIR

Birçok insan sarı tırnaklara sahip olmaktan şikâyetçi. Peki kötü görüntüye sebep olan bu tırnaklar nasıl beyazlaştırılır? Sarı tırnaklara sahip olanlara öneride bulunan Suna Dumankaya, sarı tırnaklar için sıkılmış limon içerisinde törpü yapıldığında tırnakların beyazlaşacağını belirtti.

6 ADIMDA EVDE MANİKÜR NASIL YAPILIR?

Öncelikle kullanacağınız ürünlerin temizliğinden emin olun. Ellerinizi ve tırnak etlerinizi yumuşatın

Metal ya da kâğıt bazlı bir törpüyle tırnaklarınızın doğal şeklini koruyarak uçlarından törpülemeye başlayın

Ardından tırnağınızın yüzeyindeki pürüzleri gidermek için üzerini dairesel hareketlerle törpüleme işlemini sürdürün

Pratik bir tırnak eti iticisini nazik hareketlerle tırnak diplerinin dibinde biriken ölü derileri atmak için kullanın

Sonrasında zeytinyağlı ve limonlu bakım ürünüyle parmaklarınızı yumuşatın. Masaj yaparak kan akışını canlandırın

Tırnaklarınız artık oje sürmeye hazır