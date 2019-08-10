Lezzet bombası lazanya tarifi

“Evde lazanya nasıl yapılır?” daha önce hiç merak ettiniz mi? Evde lazanya yapmak sanıldığı kadar zor değil. Birçok kişiye yapımı zor gelse de sanılanın aksine pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Severek tüketilen lazanyanın lezzetine herkes bayılıyor. Ev yapımı lazanya daha maliyetli ve pratik olduğu için sıkça tercih ediliyor. Hadi gelin birlikte bu keyifli yemeği

10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:50
10 Ağustos 2019 Cumartesi 12:50
Lezzet bombası lazanya tarifi

Evde lazanya yapımı oldukça kolay. Birçok kişi lazanyanın yapımının zor olduğunu düşündüğü için sofrada çok tercih etmiyor. Fakat sanılanın aksine evde lazanya yapımı oldukça basit. Evde lazanya yapımı daha maliyetli ve pratik olduğu kadar lezzetlide. Lezzetiyle herkesin beğenisi kazanan lazanya son zamanlarda daha sık tercih ediliyor. “Evde lazanya nasıl yapılır?“ sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

EV YAPIMI BEŞAMEL SOSLU KIYMALI LAZANYA TARİFİ

MALZEMELER:

Lazanya hamuru için:  2,5  su bardağı un, 4 yumurta, tuz, su

Kıymalı sos için:  250 gr  kıyma, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 küçük soğan,  2 diş sarımsak, 1 kırmızı biber, 1 domates, 1 tatlı kaşığı kuru kekik, 1 çay kaşığı kurutulmuş fesleğen, 1 çay kaşığı karabiber, 1/2 çay kaşığı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 su bardağı su

Beşamel sos için : 4 yemek kaşığı tereyağı, 1/4 su bardağı un, 2,5 su bardağı süt, 2 su bardağı beyaz  peynir, 1/2 su bardağı kaşar peyniri, 1/2 çay kaşığı kaşığı tuz
Garnitür için kıyılmış maydanoz

EV YAPIMI LAZANYA HAZIRLANIŞI:

 Bir tencereye zeytinyağı ve kıymayı alıp, kavurun. Soğan, biber ve domatesi doğrayıp sırayla kavrulan kıymaya ekleyin. Sarımsağı ezip salça ile birlikte karışıma ilave edin. 1-2 dakika kaynamaya bırakın. Tuz ve baharatları katın. Suyunu da ilave edip koyulaşıncaya kadar kaynatın.

Lazanya hamuru için karıştırma kabına yumurta, elenmiş un ve tuzu ekleyin. Suyu azar azar ekleyip isterseniz elde, isterseniz hamur yoğurmak için kullanılan mikserle karıştırın. Ele yapışmayan sert bir hamur yoğurun. Hamuru 4 parçaya bölün. Üzerini örtüp dinlenmeye bırakın. Beşamel sos için tereyağı eritin. Unu ilave ederek kavurun. Sütü çırpma teli ile çırparak ekleyin. Topaklanmaması için kaynayıncaya kadar çırpmaya devam edin. Tuz atıp ocaktan alın. Beyaz peynirleri parçalayıp sosun içine katın. Dinlenen hamurları bir merdane yardımıyla lazanya boyutlarında olabildiğince ince açın.

Açılıp kesilen hamurları iki tarafı da unlu bir şekilde 10-15 dakika temiz bir bez üzerinde bekletin. Bu sırada tencerede su kaynatın. 1 çay kaşığı da tuz atın. Kaynayan suya lazanya hamurlarını atın. 2-3 dakika kaynadıktan sonra soğuk sudan geçirin. Fırın kabına bir kat kıymalı sos, bir kat lazanya ve beşamel sos olacak şekilde dizin. En üste beşamel sosu döktükten sonra kaşar rendesini serperek 200 derece önceden ısıtılmış fırında  pişirin. Kıyılmış maydanoz serperek servis yapın. Ev yapımı lazanya artık hazır, afiyet olsun.

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