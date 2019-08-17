Yağmurlu günlerin arkadaşı: Evde latte nasıl yapılır?

Latte, sütle hazırlanan hafif bir kahve çeşididir. Kahve severlerin severek tükettiği latte insanların birçoğunun damak tadına uyan bir kahvedir. Kafelerde en çok satılan kahvelerden olan latteyi pratik ve hızlı bir şekilde artık evde de yapabilirsiniz. Yapımı basit, malzemeleri az olan “Evde latte nasıl yapılır” sorusuna yakından bakalım…

LATTE NEDİR?

Latte, espresso bazlı kahvelerden biridir. Kahve çeşitleri arasında en popülerlerden biri olan latte, yumuşak içimli kahveler arasında yer almaktadır. Latte’de cappuccino’ya kıyasla iki kat daha fazla süt bulunur. Bu yüzden kahvede sütü sevenler için latte oldukça doğru bir tercih olacaktır. Tamamen sütten hazırlanan latte su içermez. İçiminin kolay ve hafif olmasının nedenlerinden biri de budur. Lattenin çoğu kahveden ayrılan bir özelliği de üzerine köpük tabakası ilave edilmesidir. Bu, hem lezzet hem de görsel olarak latteyi diğer espresso bazlı kahvelerden ayırır. Eğer siz de latte içmeyi çok seviyor ancak kahve dükkanlarına her gün para ödemek istemiyorsanız evde kendi lattenizi hazırlayabilirsiniz. Evde latte yapımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

KAHVE MAKİNESİ İLE LATTE YAPIMI

Latte’nin orijinali espresso ile hazırlanır. Espresso üzerine süt eklenmesiyle hazırlanan Caffe Latte’yi eğer evde espresso makineniz varsa orijinal lezzeti yakalayarak siz de hazırlayabilirsiniz. Espresso; oldukça ince olacak şekilde öğütülmüş kahve tozunun içinden basınçlı su geçirilerek yapılan kahve çeşididir. Espresso sözcüğünün İtalyanca’daki karşılığı “basınçla yapılan”dır. Son derece yoğun bir kahve türü olan espresso kimi zaman bazıları tarafından sütle seyreltilse de bu, latte değildir.

EVDE LATTE YAPIMI

Espresso makinesi uygun fiyatlı kahve makinelerinden biridir. Eğer hala bir espresso makineniz yoksa aşağıdaki modellerden birini tercih edebilirsiniz. Espresso makineleri 90-95 derecelik suyu 9 bar basınçla kahvenin içinden geçirerek kaliteli kahveler hazırlanmasını sağlar. Evde espresso hazırlamak için öncelikle taze öğütülmüş kahveden bir fincan için 7-9 gram kahve alınır. Daha sonra tamper ile kaşık içindeki kahveye 15 kilogramlık bir basınç uygulanarak kahvenin pürüzsüz hale getirilmesi sağlanır. Pürüzsüzleştirilen kahve, kahve makinesinin başlığına takılır ve son olarak sıcaklık düğmesine basılır.

LATTE YAPIMI ESPRESSO MAKİNESİ

Espresso yapımını tamamlamak için son olarak başlığın altına fincanınızı yerleştirin ve ortalama 20-25 saniye içinde yeniden düğmeye basın. Fincanınıza düşen espresso hazır demektir. Espressoyu sade içebileceğiniz gibi su ya da süt ile seyrelterek de tüketebilirsiniz. Espresso’yu dilerseniz ocak üstü espresso cezvesi ile de hazırlayabilirsiniz.

Şimdi gelelim espressodan latte yapımına… Espresso hazırlandıktan sonra buhar yapımıyla süt ısıtma işlemine geçilir. Lattede sütün sıcaklığı 70-72 derece olarak önerilir. Köpüklü bir latte için mikser, el blenderi ya da çırpma makinesi ile sütü çırpmanız gerekiyor. Isıtılan ve krema haline gelen sütü, hazır olan espressonun üzerine dökebilir ya da espressoyu kenarlardan daire olacak şekilde sütün üstüne ekleyebilirsiniz. Genellikle sütün sonradan eklenmesi önerilir.

FRENCH PRESS İLE LATTE YAPIMI

LATTE YAPIMI FRENCH PRESS

Eğer espresso makineniz ya da cezveniz yoksa daha pratik bir şekilde french press ile de latte hazırlayabilirsiniz. French press ile latte yapımı için öncelikle french press ile kahvenizi kendi demleme yönteminize göre demlemeniz gerekiyor. Kahvenizi ister espresso çekirdeklerinden isterseniz de kahve çekirdeklerinden demleyebilirsiniz. Alacağınız kahveyi french press ile hazırlanacak şekilde çektirmeyi unutmayın! French press ile hazırlayacağınız kahvenin miktarı ise biraz damak zevkinizle alakalı. French press ile kahve yapımı tüyolarına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

French pressde kahveniz demlenirken siz de bu sırada sütünüzü cezvede kaynatabilirsiniz. Süt kaynadıktan sonra köpüklü olmasını istiyorsanız çırpmayı unutmayın. Daha sonra sütü bir fincana alıp demlediğiniz kahveyi de yine kenarlardan sütün içine ekleyebilirsiniz. Dilerseniz az miktardaki sütü köpürtüp, sütü köpürtmeden hazırladığınız lattenin üzerine sonradan da ekleyebilirsiniz.

LATTE YAPIMI FRENCH PRESS MODELLERİ

Eğer Hindistan cevizi, karamel, frambuaz, tarçın ya da sevdiğiniz herhangi bir aromayı da lattenize eklemek istiyorsanız önce sütle bu aromaları buluşturup sonra kahveyi ilave edebilirsiniz. Sıcak yaz günlerinde ice latte yapımı isterseniz de yapmanız gereken tek şey kahvenize buz eklemek.