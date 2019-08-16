Çıldırtan lezzet: Evde lahmacun nasıl yapılır?

Lahmacun aranan lezzetler arasında başı çekiyor. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği lahmacun oldukça lezzetli. Evde lahmacun nasıl yapılır lahmacun severler tarafından merak ediliyor. Evde yapımı daha az maliyetli ve sağlıklı olan lahmacun nasıl yapılır sizin için sıraladık.

MALZEMELER:

• 2 su bardağı un

• 2 çay kaşığı tuz

• 3 gr kuru maya

• ½ tatlı kaşığı şeker

• ¼ su bardağı ılık su

• 150 gr yoğurt

İÇ MALZEMESİ:

• 500 gr kıyma

• 500 gr domates

• 500 gr soğan

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• Yeterince tuz

• 1 yemek kaşığı salça

• 1 demet maydanoz

YAPILIŞI:

1. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlayın.

2. Unu yoğuracağınız geniş bir kaba eleyin içinden 2 yemek kaşığı unu ayırın.

3. 2 çay kaşığı tuz ilave edip elenen unu karıştırın.

4. Mayayı şekerli suyu ve yoğurdu iyice karıştırın.

5. Unun içine ilave edip kıvamında yumuşak bir hamur elde edin.(ele yapışmayacak kıvama gelecek)

6. Hamurunuzun üzerine nemli bezle örterek 30 dk kadar dinlendirin.

7. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlamaya başlayın, öncelikle soğanları soyup incecik doğrayın, domateslerin kabuklarını soyun ve minik küp şeklinde doğrayın.

8. 1 demet maydanozu temizleyip ince ince doğrayın.

9. Doğrama işlemi bittikten sonra kıymanızı geniş bir kaba alın ve sırasıyla soğan, domates, maydanoz ilave edip iyice karıştırın daha sonra tuz, karabiber ve salça ilave edip harmanlayın.

10. Hamur dinlendikten sonra düz bir zeminde hamuru yemek tabağı büyüklüğünde ince açın ve harcı ortasına yayın hamurun kenarlarını taşmayacak şekilde iç harcı dağıtın.

11. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 15 dakika pişirin.

12. Yanında yeşillikler ve limon, ayran yanında süper olur. Acı severle içine acı pul biberde koyabilir.

Not: İç malzemesinden artarsa saklama kabına koyup buzlukta saklayabilirsiniz dolma içi için kullanabilirsiniz.