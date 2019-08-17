7’den 70’e herkesin severek tükettiği kumpir lezzetiyle kendine hayran bırakıyor. Dışarıda sıklıkla tüketilen kumpirin evde yapımı daha hesaplı ve sağlıklı bir hale geliyor. İstediğiniz malzemeyle hazırlayabileceğiniz kumpir için “Evde kumpir nasıl yapılır?” sorusunu yanıtladık.

İKRAMLIK KUMPİR TARİFİ

MALZEMELER:

6 adet büyük boy patates

4 adet sosis

10 adet zeytin

1 çay bardağı bezelye

6-7 adet kornişon turşu

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

yarım çorba kaşığı margarin ya da tereyağı

ÜZERİ İÇİN:

Kepçap

Mayonez

İKRAMLIK KUMPİR YAPILIŞI:

Sosis, kornişon turşu ve zeytinleri küçük doğrayın. Rendelenmiş kaşar peyniri ve 1 çay bardağı bezelyeyi ilave edip karıştırın. Bu arada patatesleri haşlayın. Püre haline getirip, tuzunu ayarlayın. Yarım çorba kaşığı margarin veya tereyağı ilave edin. Patates püresini soğutmadan, dikdörtgen cam bir fırın kabına alıp, malzemeleri üzerine yerleştirin. 200 derece fırında 5-10 dakika fırınladıktan sonra, dilediğiniz miktarda ketçap ve mayonez ilave ederek sıcak servis yapın.

KUMPİR NEDİR

Kumpir, Anadolu'nun bazı kesimlerinde "patates" kelimesinin karşılığı olarak kullanılmakla beraber, aslında fırınlanmış patatesin ezilmesi ile yapılan bir yemektir.

Temel olarak patates özel fırınlarda pişirildikten sonra kabuğu yarılır. Çoğu zaman iç miktarını artırmak için bir başka patates daha kesilerek içinin yarısı veya tamamı buna eklenir. İçine tuz ve tereyağı veya margarin eklenip karıştırarak ezilir. Klasik olarak kabuğunun içerisinde servis edilir. Genellikle sade halinin üzerine çeşitli mezeler ve soslar konur.

En yaygın servis biçiminde patatese rendelenmiş kaşar peyniri de karıştırılır, haşlanmış sosis patatesin içine doğranır ve üzerine rus salatası koyulur. Bunların dışında mısır, zeytin, bezelye, mantar veya çeşitli mezelerle veya ağız tadına göre çeşitli malzemelerle de yapılabilir. Çoğunlukla ketçap ve mayonez gibi soslarla lezzetlendirilerek sunulur.

Kumpirin hikâyesi ise çok yenidir. Yugoslavya'da alüminyum folyoda pişirilen, içine salata konulan patatese "kumpir" denilmektedir. İngilizlerin içine sos koyarak yediği patates, 1991 yılında ülkemize getirildiğinde bize has zengin mezelerle doldurularak yepyeni bir ürün olmuştur. Öncelikle ülkemizde hızla yayılmış, sonra diğer ülkeleri fethetmiştir.[

Türkiye'de yapılan kumpir, tereyağı, kaşar ve çeşitli leziz salatalar, mezeler ve soslar katılarak hazırlanan bir üründür. Şekli benzediği için adını Yugoslav kumpirden almıştır. Ancak fırında pişirilmesi ve kendine has içeriği ile kumpir Türk mutfağının bir ürünüdür.