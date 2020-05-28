Evde kilo almayı engelleyen 8 altın kural

Karantina sürecinde en çok şikâyet edilen sorunların başında kilo alma konusu geliyor. Koronavirüsü salgınının milyonlarca kişiyi strese sokarak fazla ve dengesiz beslenmeye ittiğini vurgulayan uzmanlar, Kovid-19 pandemisi sonrasında dünyadaki en önemli sağlık sorunlarından birinin fazla kilolarla mücadele olacağı konusunda uyarıyor.

Konuyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Esra Karakaş, kilo artışına karşı sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu.

PANİK VE STRES YEME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRİR



Salgının oluşturduğu panik ve stresin yeme alışkanlıklarını değiştirdiğini söyleyen Uzm. Dr. Esra Karakaş, “Daha kısa sürede mutluluk veren tatlılar, atıştırmalıklar, evde hazırlanan hamur işi gıdalar, beslenme düzenimizi bozabilir. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ev içinde yapamadığımız aktivitelere bir de hareketsizlik sorunu eklenince kilo almaya eğilim kaçınılmaz bir durum olarak hayatımıza dahil oldu” dedi.

FAZLA KİLOLARDAN KORUNMANIN 8 YOLU



Hepimiz için zor olan bu dönemi kilo almadan atlatmanın mümkün olduğunu işaret eden Uzm. Dr. Esra Karakaş, evde kalınan süreçte sağlık için dikkat edilmesi gereken 8 önemli kural olduğuna dikkat çekerek şu tavsiyelerde bulundu:

“Atıştırmalıklarımızı taze sebze ve meyvelerden seçin.

Bol su tüketin.

Televizyon ve ekran karşısında daha az vakit geçirin.

Öğün düzeninizi her şeye rağmen devam ettirin.

Akşam saatlerinde özellikle yakamayacağınız besinler tüketmekten kaçının.

Basit, kas gruplarını düzenli çalışmasını sağlayacak egzersiz rutini oluşturun.

Sofra başında uzun saatler geçirmeyin.

Öğünlerimizde lifli gıdalar olmasına dikkat edin”