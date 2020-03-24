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  3. Evde kilo aldırmayan zeytinyağlı kabak yemeği tarifi

Evde kilo aldırmayan zeytinyağlı kabak yemeği tarifi

Evde kilo aldırmayan zeytinyağlı kabak yemeği tarifi

Evde kilo aldırmayan yemekler merak ediliyor. Uzmanlar özellikle evde çok vakit geçirilen şu zamanlarda kilo aldırmayacak yemek tariflerini öneriyor. Peki, kilo aldırmayan yemek tarifleri nelerdir? İşte evde kolay malzemelerle yapabileceğiniz kilo aldırmayan zeytinyağlı kabak yemeği tarifi…

Evde kalma süresi arttıkça stres olan vatandaşlar evde kilo aldırmayan yemekleri araştırıyor. Koronavirüs nedeniyle evde kalın uyarılarına uyanlar kilo aldırmayan yemekleri merak ediyor. İşte size kilo aldırmayan zeytinyağlı kabak yemeği tarifi…

ZEYTİNYAĞLI KABAK YEMEĞİ MALZEMELER

1 Yemek kaşığı zeytinyağı

1 Soğan

2 Kabak

2 Çorba kaşığı bulgur

Biraz tuz

YAPILIŞI

Zeytinyağını soğanlarla soteleyin. Ardından kabakları küp küp doğrayın ve ilave edin. Üzerine bulgurları dökün. Biraz kaynar su ekleyin, tuzu ilave edin ve ağzını kapatın.


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