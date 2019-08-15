Evde ketçap yapmayı denediniz mi? İşte tarifi

Soslar arasında en popüler olan ketçap patates ile birleştiğinde muazzam bir lezzete sahip oluyor. Lezzetli olsa da dışarıda tüketilen ketçapların insan sağlığı için zararları oldukça fazla. Evde ketçap nasıl yapılır sorusu özellikle hem sağlığına hem de lezzetine düşkünler için merak edilen konular arasında. Evde ketçap yapımı hem daha düşük maliyetli hem de daha sağlıklı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:55
15 Ağustos 2019 Perşembe 15:55
Evde ketçap yapmayı denediniz mi" İşte tarifi

Fast food ürünlerinin vazgeçilmezi olan ketçap lezzetli olması sebebiyle sık sık tüketiliyor. Dışarıda tüketilen ketçaplar insan sağlığı için oldukça tehlikeli. Lezzetli olmasının yanı sıra pek çok zararı bulunan ketçaptan vazgeçmek istemeyenler evde ketçap yapımını merak ediyor. Düşük maliyeti ve pratikliği sayesinde lezzetinden ödün vermeyen ketçabın evde yapımı son zamanlarda oldukça popüler.

EVDE DOMATES İLE KETÇAP TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 kilo Domates

Acılı ketçap için; 8 adet kırmızı acı süs biberi

Tatlı ketçap için; 3 adet tatlı salçalık kırmızı biber

2 diş sarmısak

2 adet orta boy kuru soğan

2 çorba kaşığı üzüm veya elma sirkesi

2 çorba kaşığı şeker

1/2 çorba kaşığı turşuluk tuz veya kaya tuzu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tane karabiber, kekik vs. ( baharatlardan istediğinizi seçebilirsiniz ancak kekik, biberiye ve nane türü baharatlar koruyucu özellikleri olduklarından dolayı eklenmelidir).

1 çay kaşığı toz zencefil

İsteğe göre 1-2 çay kaşığı zerdeçal

İsteğe göre 2-3 tane karanfil

Not:

Baharatlar, küçük bir bez içerisine alınır ve ağzı bağlanır.

DOMATES İLE KETÇAP YAPIMI

Yeteri büyüklükte bir tencere içerisine domates, soğan, biber ve sarımsak iri iri doğranır ve hazırlanan tülbent karışıma konur. Tencerenin ağzı kapatılıp kısık ateşte sebzeler iyice pişirilir. Sebzeler iyice yumuşayınca, baharatların olduğu tülbent atılır ve sebzeler iyice püre haline getirilir. Oluşan püre süzgeçten geçirilir. Süzgeçten geçirilen karışım tekrar tencereye alınır ve içerisine tuz, yağ ve şeker eklenir. Kısık ateşte ara ara karıştırılarak pişirilir. En son aşamada sirke ilave edilir. Sirke eklendikten sonra yine kısık ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Kaynarken yuvarlak kabarcıklar çıkmaya başladığı anda bir kaç dakika daha karıştırılır ve ocak kapatılır. 5 dakika kadar dinlendirilir. Kabarcık oluşumu kesildiğinde, iki, üç tane küçük kavanoz içerisine sıcak sıcak doldurulur ve kavanozların ağzı kapatılarak ters çevrilir. Burada iki-üç adet küçük kavanoz kullanılmasının nedeni uzun süre muhafaza etmek içindir. Miktarı azaltarak haftalık ihtiyacınıza göre de hazırlayabilirsiniz. Kavanozlar soğuduktan sonra mutlaka buzdolabında muhafaza ediniz, ışık ve nem den uzak tutunuz.

SALÇADAN KETÇAP NASIL YAPILIR?

Salçadan Ketçap yapmak için gerekli malzemeler:

– 1 su bardağı dolusu domates salçası

– 100 gram esmer şeker

– 750 ml- 1 litre su

– 1 çay bardağı kadar elma sirkesi

– 2 çorba kaşığı bal

– 1 çay kaşığı pul biber

– 1 çay kaşığı sarımsak tozu veya 1 yemek kaşığı püre haline getirilmiş sarımsak

– 1 çay kaşığı soğan tozu soğan tozu veya 1 yemek kaşığı soğan püresi

– Bir miktar tuz

— İsteğe göre; zencefil, zerdeçal gibi baharatlardan bir miktar koyabilirsiniz.


SALÇADAN KETÇAP YAPIMI

– Su önce kaynatılır ve ardından ocağın altı kısılır. Salça, sirke ve bal kaynayan suya eklenir iyice karıştırıldıktan sonra pul biber, sarımsak ve soğan püreleri veya tozları ile diğer baharatlar eklenerek karıştırma işlemine devam edilir. Ardından şeker ve tuz eklenir. 1 saat kadar kısık ateşte pişirilir. Ara ara oluşan köpükler alınır ve karışım dip tutmaması için sık sık karıştırılır. Ketçap hazır olduktan sonra 5 dakika dinlendirilir ardından cam kaseye veya kavanoza alınır.

ilgili yazılar
Yalancı pozitif testi hakkında bilinmeyenler
Yalancı pozitif testi hakkında bilinmeyenler
Rüyanızda aldatıldığını gördüyseniz sevinebilirsiniz!
Rüyanızda aldatıldığını gördüyseniz sevinebilirsiniz!
Rüyasında görenin hayalleri gerçekleşiyor
Rüyasında görenin hayalleri gerçekleşiyor
Rüyanızda eski sevgilinizi gördüyseniz kaçın!
Rüyanızda eski sevgilinizi gördüyseniz kaçın!
Trakya bölgesinin unutulmaz lezzeti: Kapama
Trakya bölgesinin unutulmaz lezzeti: Kapama
Erkekler en çok bu tarz kadınları çekici buluyor...
Erkekler en çok bu tarz kadınları çekici buluyor...
En Yeniler
İlk bebek deneyiminiz mi? İşte yaşayabileceğiniz zorluklar
İlk bebek deneyiminiz mi? İşte yaşayabileceğiniz zorluklar
Nişan kıyafetlerinde tercih edilen trendler!
Nişan kıyafetlerinde tercih edilen trendler!
Osmanlı kadınlarının güzellik sırrı: Hamam otu
Osmanlı kadınlarının güzellik sırrı: Hamam otu
Trakya bölgesinin unutulmaz lezzeti: Kapama
Trakya bölgesinin unutulmaz lezzeti: Kapama
Bebeği emzirmeyi bırakmak neden zor?
Bebeği emzirmeyi bırakmak neden zor?
Rüyanızda eski sevgilinizi gördüyseniz kaçın!
Rüyanızda eski sevgilinizi gördüyseniz kaçın!
Dünya teknolojisinin kalbi: Silikon Vadisi!
Dünya teknolojisinin kalbi: Silikon Vadisi!
Rüyasında görenin hayalleri gerçekleşiyor
Rüyasında görenin hayalleri gerçekleşiyor
Evde yapabileceğiniz en kolay pasta tarifi
Evde yapabileceğiniz en kolay pasta tarifi
Yalancı pozitif testi hakkında bilinmeyenler
Yalancı pozitif testi hakkında bilinmeyenler
Erkekler en çok bu tarz kadınları çekici buluyor...
Erkekler en çok bu tarz kadınları çekici buluyor...
Cilt tonunuzu eşitlemek için doğru ürün CC krem
Cilt tonunuzu eşitlemek için doğru ürün CC krem
Çocuklarınızı koruyabiliyor musunuz?
Çocuklarınızı koruyabiliyor musunuz?
Astral seyahati daha önce keşfettiniz mi?
Astral seyahati daha önce keşfettiniz mi?
Tavuk tantuniyi evde yapmayı denediniz mi? İşte tarifi
Tavuk tantuniyi evde yapmayı denediniz mi? İşte tarifi
En yeni moda, güzellik, aşk ve ilişkiler, sağlık, anne ve çocuk, yemek tarifleri, astroloji haberlerini güncel bilgilerle anında Mor Papatya’da bulabilirsiniz.
Kategoriler
Bizi Takip Edin