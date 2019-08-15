Evde ketçap yapmayı denediniz mi? İşte tarifi

Fast food ürünlerinin vazgeçilmezi olan ketçap lezzetli olması sebebiyle sık sık tüketiliyor. Dışarıda tüketilen ketçaplar insan sağlığı için oldukça tehlikeli. Lezzetli olmasının yanı sıra pek çok zararı bulunan ketçaptan vazgeçmek istemeyenler evde ketçap yapımını merak ediyor. Düşük maliyeti ve pratikliği sayesinde lezzetinden ödün vermeyen ketçabın evde yapımı son zamanlarda oldukça popüler.

EVDE DOMATES İLE KETÇAP TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 kilo Domates

Acılı ketçap için; 8 adet kırmızı acı süs biberi

Tatlı ketçap için; 3 adet tatlı salçalık kırmızı biber

2 diş sarmısak

2 adet orta boy kuru soğan

2 çorba kaşığı üzüm veya elma sirkesi

2 çorba kaşığı şeker

1/2 çorba kaşığı turşuluk tuz veya kaya tuzu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tane karabiber, kekik vs. ( baharatlardan istediğinizi seçebilirsiniz ancak kekik, biberiye ve nane türü baharatlar koruyucu özellikleri olduklarından dolayı eklenmelidir).

1 çay kaşığı toz zencefil

İsteğe göre 1-2 çay kaşığı zerdeçal

İsteğe göre 2-3 tane karanfil

Not:

Baharatlar, küçük bir bez içerisine alınır ve ağzı bağlanır.

DOMATES İLE KETÇAP YAPIMI

Yeteri büyüklükte bir tencere içerisine domates, soğan, biber ve sarımsak iri iri doğranır ve hazırlanan tülbent karışıma konur. Tencerenin ağzı kapatılıp kısık ateşte sebzeler iyice pişirilir. Sebzeler iyice yumuşayınca, baharatların olduğu tülbent atılır ve sebzeler iyice püre haline getirilir. Oluşan püre süzgeçten geçirilir. Süzgeçten geçirilen karışım tekrar tencereye alınır ve içerisine tuz, yağ ve şeker eklenir. Kısık ateşte ara ara karıştırılarak pişirilir. En son aşamada sirke ilave edilir. Sirke eklendikten sonra yine kısık ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Kaynarken yuvarlak kabarcıklar çıkmaya başladığı anda bir kaç dakika daha karıştırılır ve ocak kapatılır. 5 dakika kadar dinlendirilir. Kabarcık oluşumu kesildiğinde, iki, üç tane küçük kavanoz içerisine sıcak sıcak doldurulur ve kavanozların ağzı kapatılarak ters çevrilir. Burada iki-üç adet küçük kavanoz kullanılmasının nedeni uzun süre muhafaza etmek içindir. Miktarı azaltarak haftalık ihtiyacınıza göre de hazırlayabilirsiniz. Kavanozlar soğuduktan sonra mutlaka buzdolabında muhafaza ediniz, ışık ve nem den uzak tutunuz.

SALÇADAN KETÇAP NASIL YAPILIR?

Salçadan Ketçap yapmak için gerekli malzemeler:

– 1 su bardağı dolusu domates salçası

– 100 gram esmer şeker

– 750 ml- 1 litre su

– 1 çay bardağı kadar elma sirkesi

– 2 çorba kaşığı bal

– 1 çay kaşığı pul biber

– 1 çay kaşığı sarımsak tozu veya 1 yemek kaşığı püre haline getirilmiş sarımsak

– 1 çay kaşığı soğan tozu soğan tozu veya 1 yemek kaşığı soğan püresi

– Bir miktar tuz

— İsteğe göre; zencefil, zerdeçal gibi baharatlardan bir miktar koyabilirsiniz.



SALÇADAN KETÇAP YAPIMI

– Su önce kaynatılır ve ardından ocağın altı kısılır. Salça, sirke ve bal kaynayan suya eklenir iyice karıştırıldıktan sonra pul biber, sarımsak ve soğan püreleri veya tozları ile diğer baharatlar eklenerek karıştırma işlemine devam edilir. Ardından şeker ve tuz eklenir. 1 saat kadar kısık ateşte pişirilir. Ara ara oluşan köpükler alınır ve karışım dip tutmaması için sık sık karıştırılır. Ketçap hazır olduktan sonra 5 dakika dinlendirilir ardından cam kaseye veya kavanoza alınır.