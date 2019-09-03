Uygun fiyata güzellik: Evde keratin bakımı

Keratin, saçı yenileyen ve canlanmasını sağlayan bir bileşendir. Saçları boyamaktan yıprananlar, sık sık maşa yapanlar hatta saç kurutma makinasıyla saçlarını sık sık kurutanların karşılaştığı saçın canlılığını yitirme sorununu birçok kişi keratin bakımı yaptırarak çözüyor. Kuaförlerde oldukça maliyetli olan keratin bakımını evde yapmak mümkün.

KERATİN NEDİR?

Keratin, saçın yanı sıra cildin ve tırnakların da ana bileşenidir. Saçın korteks denilen dış yapısında da, iç yapısında da keratin proteini bulunuyor.

Keratin saçlarda az olduğunda bunun bize geri dönüşü cansız ve zayıf saçlar oluyor. İşte bu saç sorunlarını engellemek, saçın hızlı uzamasını sağlamak, pürüzsüz, yumuşak, parlak bir yapıya kavuşmasını sağlamak için keratin içeren bakım ürünleriyle saça keratin yüklemesi yapılıyor. Keratin bakımıyla saçlar daha parlak ve kusursuz bir hale geliyor.

Saçın ihtiyacı olan keratini saça geri yükleyen ve kırık uçları onaran bitkisel keratin ile saçların güçlenerek uzar ve kırıklar nedeniyle saçlarını sürekli kestirmek zorunda kalmazsın.

KERATİN BAKIMININ SAÇA FAYDALARI

Keratin içeren bakım ürünleriyle beraber saçın ihtiyacı olan, kaybettiği keratin yeniden yükleniyor. Özellikle de kırık saç uçları onarılıyor ve saç daha canlı, çok daha parlak, yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm kazanıyor. En önemlisi de saçlar daha sağlıklı, daha güçlü şekilde uzuyor. Böylece saç uzama hızında artış yaşanıyor.

KERATİN BAKIMI NASIL YAPILIR?

Genelde keratin bakımı denilince herkesin aklına kuaförde yapılan saç düzleştirme işlemleri geliyor. Ancak keratin, saçlar için oldukça önemli bir madde ve saçın sağlıklı şekilde, kırılmadan uzaması için düzenli olarak keratin içeren bakım ürünleri kullanılmalı.

Bitkisel keratin şampuanını saç derine masaj yaparak uygulamalı, saç bakım kremini de saçlarının uç kısımlarına yoğunlaşarak uygulamalısın.