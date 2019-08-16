Damakları şenlendiren karnıyarık tarifi

Akşam yemeklerinde eksik olmayan karnıyarık birçok kişi tarafından sevilerek tüketiliyor. Patlıcanla ve kıymayla yapılan “Evde karnıyarık nasıl yapılır?” sorusunun püf noktalarını tarifimize sizin için ekledik.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:28
16 Ağustos 2019 Cuma 15:28
Damakları şenlendiren karnıyarık tarifi

7’den 70’e herkesin severek tükettiği karnıyarık patlıcan mevsiminde sofralarda sık sık yerini alıyor. Zevkle tüketilen karnıyarık adeta sağlık için bir nimet. Kıyma ve patlıcanın birleşmesiyle ortaya çıkan bu harika lezzet ev yemeklerinin en sevilenleri arasında.

KARNIYARIK TARİFİ

İÇİNDEKİLER:

  1. 5 ad orta boy patlıcan
  2. 250 gr kıyma
  3. 2 ad orta boy kuru soğan
  4. 1 demet maydanoz (ince kıyılmış)
  5. 3 ad rendelenmiş domates, 2 ad ince kıyılmış sivribiber
  6. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası
  7. 2 ad ince kıyılmış sarımsak, karabiber, pulbiber, tuz, sıvı yağ

YAPILIŞI:

Patlıcanları yıkayıp kuruladıktan sonra bıçak yardımı ile uzunlamasına derince çizin, kızgın ateşte yumuşayıncaya kadar kızartın. kıyma, kuru soğan, maydanoz, domates, sivribiber, domates salçası, biber salçası, sarımsak ve baharatını bir teflon tavada harmanlayıp iyice kavurun. Patlıcanların ortasını açarak hazırladığınız harcı koyun, karnıyarıkları yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun. Tarifimizi beğendiniz mi?

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