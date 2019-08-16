Damakları şenlendiren karnıyarık tarifi

7’den 70’e herkesin severek tükettiği karnıyarık patlıcan mevsiminde sofralarda sık sık yerini alıyor. Zevkle tüketilen karnıyarık adeta sağlık için bir nimet. Kıyma ve patlıcanın birleşmesiyle ortaya çıkan bu harika lezzet ev yemeklerinin en sevilenleri arasında.
KARNIYARIK TARİFİ
İÇİNDEKİLER:
YAPILIŞI:
Patlıcanları yıkayıp kuruladıktan sonra bıçak yardımı ile uzunlamasına derince çizin, kızgın ateşte yumuşayıncaya kadar kızartın. kıyma, kuru soğan, maydanoz, domates, sivribiber, domates salçası, biber salçası, sarımsak ve baharatını bir teflon tavada harmanlayıp iyice kavurun. Patlıcanların ortasını açarak hazırladığınız harcı koyun, karnıyarıkları yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin, önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Afiyet olsun. Tarifimizi beğendiniz mi?