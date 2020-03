Evde izlenecek en iyi 10 salgın filmi

Koronavirüs nedeniyle eğitime ve iş hayatına bir süre ara verildi. Film izlemek evde boş vakitleri değerlendirmek için iyi bir seçenek. Bu durumun ardından evde olanlar salgınla ilgili olan filmleri merak ediyor ve film önerilerini araştırıyor. İşte evde izleyebileceğiniz en iyi 10 salgın filmleri…

1. Panic In The Streets – 1950

Veba salgınını konu edinen “Panic in the Streets” Elia Kazan tarafından yönetilen bir film. Klasiklerden olan filmde salgını önlemeye çalışan bir sağlıkçı ve bir polisin çabası anlatılıyor.

2. Carriers – 2009

Ülkemizde “Veba” olarak yayınlanan bu Amerikan filmi ölümcül bir salgına karşı mücadele eden 4 arkadaşın hikayesini konu alıyor.





3. Outbreak – 1995

Bu film, Afrika’dan ABD’ye taşınan ve yayılmaya başlayan Ebola benzeri bir salgını anlatıyor. Kısa sürede çok fazla kişinin ölümüne sebep olan bu virüs nedeniyle bir kasaba karantinaya alınıyor. Ancak yetkililer daha fazla kayıp verilmemesi için kasabadaki kişilerin öldürülmesini istiyor.

4. 28 Days Later – 2002

Bu filmde Londra’daki bir araştırma merkezindeki denek maymunların, bir grup aktivist tarafından serbest bırakılması ile çevreye ölümcül bir virüs yayılıyor. Virüs insanlara oldukça hızlı bir şekilde etki ediyor. Salgın sırasında hastanede olan bir kişi işe 28 gün sonra dünyaya dönüyor. Hızlı geçişleri olan sürükleyici bir film.

5. Love in the Time of Cholera – 2007

Sinemanın klasikleşen eserlerinden biri olan Love in the Time of Cholera, Gabriel Garcia Marquez’in romanı. Romandan uyarlanan filmde, Kolombiya’da Büyük Savaş’ın hemen ardından yaşlı bir adam hayatını kaybediyor ve eşi ise dul kalıyor. Cenazenin ardından adamın biri dul kalan kadınla iletişim kurmak istiyor ancak kadın onu reddediyor.

6. 13. Flu – 2013

Güney Kore yapımı “Flu” kurbanlarını 36 saatte öldüren H5N1 virüsünün sebep olduğu bir salgını konu alıyor.

7. The Happining – 2008

Bu film doğa olayları sonrası bundan bir şekilde etkilenen insanları konu alıyor. Klasik virüs salgını filmlerinden konusu itibarıyla ayrılan The Happining, tam anlamıyla kıyametin yaklaştığı bir dönemi anlatıyor. Mücadele izleyeceğiniz bu filmde, bir aile hayatta kalma savaşı veriyor.

8. World War Z – 2013

Salgın filmleri denilince akla ilk gelen filmlerden biridir. Bu film Max Brooks’un Aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı. Filmde, zombi salgını yaratan bir virüsün ardından hayatta kalmaya ve ailesini hayatta tutmaya çalışan bir adamın hikayesi konu ediniyor.

9. Blindness – 2008

Blindness’ta körlük salgını üzerinde duruluyor. Hızla yayılan bu salgın birçok kişinin yaşamını değiştiriyor, ancak biri hariç.

