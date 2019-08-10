Kahvaltı sofralarının gözdesi fıstık ezmesine elinizin lezzetini katın

Kahvaltı sofrasında olmazsa olmazlardan biri olan fıstık ezmesi herkes tarafından sıkça tüketiliyor. Lezzeti sayesinde kendine bağlayan fıstık ezmesi özellikle sağlıklı yaşamak isteyenlerin bir numaralı tercihi. Evde fıstık ezmesi nasıl yapılır fazlasıyla merak ediliyor. Marketlerde satılan fıstık ezmeleri yerine evde fıstık ezmesi yapmayı tercih edenlerin sayısı oldukça fazla. “Evde fıstık ezmesi nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

EV YAPIMI FISTIK EZMESİ TARİFİ

Malzemeler:

300 gram oranında tuzsuz ve kabuksuz yer fıstığı

1 tatlı kaşığı pekmez

Yapılışı:

Kabuklarından ayırdığınız yer fıstıklarını öncelikle genişçe bir tepsiye alıp 190 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika kadar kavurun.

Fırında kavrulmuş fıstıkları daha sonra mutfak robotunuza alıp yüksek hızında güzelce parçalayın. Bu parçalama işlemini püre kıvamı elde edinceye kadar sürdürmeniz gerekiyor. O nedenle robotunuzu aralarda dinlendirmeye bırakabilirsiniz. Hem bu esnada fıstık ezmenizin kıvamını kontrol etmiş olacaksınız. Örneğin: 2’şer dakikalık aralıklarla toplamda 8-10 kez bu robotta ezme işlemine devam edebilirsiniz. Fıstığın kendi yağı yeterli olacağı için ekstra olarak yağ eklemenize gerek kalmayacak. Biraz daha yağlı olmasını tercih ederseniz 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. Şekersiz fıstık ezmenize güzel bir aroma da katacaktır.

Kıvamı sürülebilir hale gelince içerisine pekmezinizi ilave edin. Ardından fıstık ezmesini kaşık yardımıyla güzelce karıştırın.

Hazırlamış olduğunuz fıstık ezmenizi artık cam bir kavanoza alıp buzdolabınızda 2 ay boyunca saklayabilir, dileğiniz zaman da çıkartıp kahvaltı sofralarınıza ekleyebilirsiniz.

MUAZZAM TATTA FISTIK EZMESİ YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Şekersiz fıstık ezmesi hazırlamak hakikaten çok kolay ve çok pratik. Ancak muazzam ve kusursuz bir tat elde edebilmek için bazı püf noktaları da göz ardı etmemek şart. Şimdi de sizlere yapımı esnasında uygulamanız gereken o minik püf noktaları aktaracağız;

FIRINDA ISITMA AŞAMASINI ATLAMAYIN!

Çoğu kişi fıstık ezmesi hazırlarken fırın aşamasını gereksiz görüp uygulamak istemeyebiliyor. Halbuki bu ilk aşama çok önemli. Fıstıkların kabuğundan kolayca ayrılabilmesi ve yağını çabuk bırakabilmesi için gerekli diyebiliriz.

KORUYUCU KATKI MADDESİ KULLANMAYIN!

Ezme tarifinde ekstra bir katkı maddesi kullanmanıza hiç gerek yok. Zaten ev yapımı fıstık tarifini, diğer market ürünlerinden ayıran tek fark da bu. O nedenle sadece tarife sadık kalmanız yeterli. Böylelikle hem enfes bir tat elde edebilecek hem de ezmenizin doğallığını korumuş olacaksınız.

MUTFAK ROBOTUNUZUN GÜCÜ ÖNEMLİ!

Aslında tarifin önemli bir kısmı robotun kalitesinde gizli. Çünkü yüksek hızda çalışan bir robotunuz yoksa, tarifinizi hazırlayabilmeniz birazcık güç olabilir. Tarife başladığınızda fıstıklarınızı öncelikle düşük ayarda ezmeye çalışın. Ardından hızınızı artırarak püre kıvamına gelinceye kadar aynı ezme işlemini devam ettirin.

SAĞLIK DEPOSU GİBİ: ŞEKERSİZ FISTIK EZMESİ FAYDALARI

Enfes tadıyla büyüleyen pratik tarif fıstık ezmesi, sağlık yönünden pek çok yarar sağlıyor. Her derde deva olan besleyici atıştırmalık lezzetin belli başlı faydaları şu şekilde listelenebilir:

*BEYİN GELİŞİMİNİ VE SAĞLIĞINI DESTEKLER

Çeşitli nedenlerden dolayı beyinde oluşan tahribatların ve yıkımların önlenmesinde şekersiz fıstık ezmesi çok etkilidir. Dolayısıyla büyüme çağındaki çocukların zeka gelişimi açısından günde düzenli olarak tüketmesi önerilir. Aynı zamanda alzheimer hastalığının oluşma riskini de ortadan kaldırır.

KİLO KONTROLÜNÜ DENGELER

Şekersiz fıstık ezmesi, özellikle de sporla uğraşan ve kas kütlesini artırmak isteyenler tarafından sıklıkla tüketilir. İçerdiği yüksek protein, yağ ve kalori miktarı sayesinde ideal performansı kısa sürede yakalayabilmenize imkan verir. Ayrıca zengin lif değerleri sayesinde diyet dönemleri için de son derece uygundur. Tokluk hissi yaşatarak kilo vermenizi kolaylaştırır.

KALP SAĞLIĞINI KORUMAYA YARDIMCI OLUR

Fıstık ezmesinin içeriğinde bulunan protein ve E vitamini değerleri, kalp sağlığı açısından oldukça önemlidir. Kalp krizi oluşma riskini önemli ölçüde azaltır ve kan akışını düzenler. O nedenle yetişkinlerin günlük öğünlerine mutlaka eklemeleri gerekir.

PÜRÜZSÜZ BİR CİLDE KAVUŞMANIZI SAĞLAR

Nefis tattaki bu atıştırmalık fıstık tarifinin iyi bir antioksidan kaynağı olduğunu biliyor musunuz? İçerdiği yüksek düzey antioksidanlar, daha sağlıklı hücre yapılanması sağlıyor ve sağlıklı bir cilde kavuşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca zengin E vitamini sayesinde cildin pürüzsüz görünmesine de yardımcı oluyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER

Kabızlık veya ishal gibi sindirim sistemine bağlı sağlık şikayetleri yaşayan kişiler düzenli olarak fıstık ezmesi tavsiye ediliyor. Örneğin: Geceleri yatmadan önce bir veya iki kaşık yiyerek bu gibi sağlık problemlerinizden kısa sürede kurtulabilirsiniz.