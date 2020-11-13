Evde en sevdiğiniz odayı Hygge stiliyle tamamlayın

Koronavirüs nedeniyle evlerde geçirilen sürede farklı oda stilleri araştırılmaya ve evde en sevilen yaşam köşeleri oluşturulmaya başlandı. Hygge stili de bunlardan sadece biri.



Alem Dergisi'nde yer alan habere göre Danimarkalılarla özdeşleşmiş gibi dursa da aslında “Hygge” tüm İskandinav coğrafyasına hakim olan bir yaşam felsefesi. Danimarkalıların mutlu yaşam stili olarak tanımladıkları “Hygge”, yaşam alanlarında rahatlık ve konforu başrole alarak, bej tonlarının hakim olduğu sımsıcak köşelerle ‘Evim, güzel evim’ hissiyatı yaratıyor. Mevsimler sonbaharı gösterirken, kış yavaş yavaş kapıya dayanmışken, “Hygge” stilini evinize beş adımda uygulamaya ne dersiniz?

1. “Hygge” Stilinin Baş Elementi: Mumlar

“Hygge” stilinin baş elementi mumlar, bu felsefeye adapte olmanız için en keyifli ve pratik yollardan bir tanesi. Vanilya ya da kahve kokulu; yasemin ya da lavanta kokulu… Tercih size ait. Mum ışığının yarattığı doğal ve sıcaklık hissi, İskandinav coğrafyası sakinlerinin vazgeçilmezleri arasında. Danimarkalıların, kişi başı yıllık altı kiloya yakın mum tükettiğini biliyor muydunuz?





2. “Hygge” Stilinin Temel Felsefesi: Doğayı Kucaklayın!



“Hygge” stilinin temel felsefesi mobilyalardan, renk paletine kadar her alanda doğanın ve doğal tonların kucaklanmasını içeriyor. Mermer bir sehpadan, peluş bir battaniyeye kadar doğanın elementlerini ve formlarını yaşam alanınıza dahil ederek “Hygge” stiline güzel bir başlangıç yapabilirsiniz.

3. “Hygge” Stili ile Evinizi Doğal Işık Doldursun!

Büyük pencereler, doğal güneş ışığını evinize doldurarak hem büyüleyici hem de sımsıcak bir his yaratarak “Hygge” stili oluşturmanıza yardımcı olabilir. Ancak evinizde büyük pencereler yoksa dert etmeyin, doğal ışığı tüm eve yansıtacak armatürler de iş görecektir.

4. “Hygge” Enerjisini Hissetmek için Kendinize Ait Köşeler Oluşturun!

Bir fincan çay ya da kahve eşliğinde kitap okumak, “Hygge” yaşam felsefesinin ‘Topraklanma anları’ndan bir tanesi. Özellikle kış aylarının favori aktivitelerinden biri olan bu adımı “Hygge” yaşam felsefesine göre gerçekleştirmek için kendinize ait köşeler oluşturmalısınız. Eküriniz ise "Hyggekrog" battaniyeler…

5. “Hygge” Stilinin Keşif Ekürisi: Kitaplar

“Hygge” stilinin keşif ekürisi kitaplar, sımsıcak köşelerde yerini alarak evden çıkmadan sizi yeni yolculuklara çıkarmayı vadediyor. Evde kalmayı, yaşam alanlarında rahatlık ve konforu başrole almayı, sıcak ve samimi köşeler yaratmayı hedefleyen “Hygge” stilini, kitaplar olmadan yakalamak bir hayli zor olurdu.