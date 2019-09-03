Evde elma sirkesi nasıl yapılır?

Sirke, sağladığı faydalarla popüler bir şifa kaynağıdır. Sirkeler arasında en sık tercih edilen elma sirkesi evde nasıl yapılır merak ediliyor. Elma sirkesi sağlık için çok faydalıdır ve bu nedenle sıklıkla tercih edilmektedir. Yapımı kolay ve pratik olan elma sirkesi sıkça tercih ediliyor.

Malzemeler

2 adet elmanın kabuğu

750 ml temiz içme suyu ( 1 litreden biraz az )

Bir çay kaşığı şeker

Bir çay kaşığı tuz

1 lt'lik cam kavanoz

YAPILIŞI

Listede belirttiğimiz miktarda elmalarınızı hazırlayınız. Kabuklarını biraz kalınca soyarak kavanozun içine doldurunuz. Ardından su, şeker ve tuz ekleyerek kavanozun ağzını sıkıca kapatınız. Evinizde ışık almayacak bir yere bırakınız ve burada 10 gün boyunca bekletiniz.

Malzemeler

8-9 adet doğal elma

2 litre temiz su

2 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tuz ( kaya tuzu olursa daha iyi olur )

2 litrelik kavanoz veya bir kap

YAPILIŞI

Elmaların sap ve çekirdeklerini ayıklayın ve güzelce doğrayarak temiz bir kap içerisine bırakınız. Üzerini hafif olarak geçecek kadar su ekleyin, diğer malzemeleri kavanozun içine koyun. Kap üzerine bir tülbent örtün. İlk günlerde her gün ve ileriki haftalarda ise haftada bir defa karıştırınız. İlk haftanın bitmesinin ardından kavanozun ardında küçük sirke sinekleri görmeye başlayacaksınız. Bu normal bir durumdur. Sirkenin oluşması için en az 2 ay beklemeniz gerekecektir. Sirke hazır hale geldiğinde içerisinde bir tabaka mantar küfü oluşabilir. Bu da yine normal bir durumdur.