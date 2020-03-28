Evde ekmek yapmanın püf noktaları! Evde ekmek nasıl yapılır?

EVDE EKMEK YAPIMI TARİFİ İSE ŞÖYLE

300 mililitre süt veya su

1.5 çorba kaşığı margarin ya da tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çorba kaşığı şeker

540 gram un

Koronavirüs salgını sebebiyle ‘evde kal’ uyarılarını dikkate alan insanların dijital tüketimi arttı. Evde geçirilen sürenin uzamasıyla vatandaşlar, dışarıdan almak zorunda kaldığı bazı ihtiyaçlarını evde yapmaya başladı. Onların başında da ekmek yapımı geliyor. Cimri.com’a göre, ekmek yapma makinesine olan talep yüzde 1500 arttı. Talebin bu kadar çok olması fiyatlara da yansıdı. E-ticaret sitelerinde makinenin fiyatı 3 bin liraya kadar çıkarken ürüne ‘tükenmek üzere’ ibaresi eklendi.

1 paket kuru maya

Özellikle evde olan kadınların birçoğu ekmek yapma makinesi aldı. Ayrıca, hamur yoğurma makinesi yardımıyla yaptığı hamuru fırında pişirip, ekmek ihtiyacını dışarı çıkmadan karşılayan kesimde de artış gözlendi. Evde kendi ekmeğini yapanlar kapılarını Demirören Haber Ajansı'na(DHA) açarak evde ekmek nasıl yaptıklarını anlattı.

UNU KOYMADAN MALZEMELERİ DİNLENDİRİN

Yaşam Koçu Nalan Demir ise, evde ekmek yapmanın zor olmadığını söyleyerek tarifini paylaştı. Demir, “Bir su bardağı ılık su ve süt kullanıyorum. İçine bir paket kuru toz maya katıyorum. Göz kararı şeker ve tuz da ekliyorum. 500 gram kadar da hamur yoğurma makinesinin içine un koyuyorum. Su, süt, kuru maya, tuz ve şekeri makineye koyduktan sonra 5 dakika dinlenmesi için çırpıcıyla karıştırıp, bekliyorum. Dinlendirdikten sonra unu yavaş yavaş karışıma yediriyorum. Hamur kıvamına gelen kadar makinede çeviriyorum.” dedi.

“DIŞARIDAN ALDIĞIM EKMEK HİJYENİK DEĞİL”

Önceden hafta bir evde ekmek yaptığını belirten Demir, “Koronavirüsten sonra daha sık yapmaya başladım. Çünkü fırınlardan ekmek almanın çok hijyenik olduğunu düşünmüyorum. Çocuklarımın sağlığı için artık ekmeği evde yapıyorum” diye konuştu.

“EVDE EKMEK YAPMAK HİÇ ZOR DEĞİL”

Evde ekmek yapmanın hiç zor olmadığını aktaran Demir şunları söyledi: “Herkese tavsiye ediyorum. Sadece biraz zaman alıyor. Ekşi mayalı ekmek yapmak isterlerse biraz daha uzun sürüyor. Genelde, ekmeği ekşi maya ile yapıyorum çünkü bağışıklık sistemimiz için daha faydalı. Şu anda 3 günde bir ekmek yapıyorum. Ekmeği 1 hafta buzdolabında rahat saklıyorum. Çok daha ekonomik oluyor. Çocuklar da tadını beğeniyor. Alışma süreci oldu tabi ki ama şimdi alıştılar. 230 derecede, 45 dakikada pişiyor çok da lezzetli”

“EVDE EKMEK YAPMAK ZEVKLİ VE SAĞLIKLI”

Gazeteci Ali Danaş da, uzun yıllardır evde ekmek yaptığını söyleyerek, “Ekmek yapmak esasında hiç zor değil, süresi itibariyle zahmetli gibi görünüyor. Ama salgından dolayı sürekli evde kaldığımız şu günlerde denenip yapılabilecek, sağlıklı bir uğraşı. Basitçe un, su, tuz mayayı yoğurup bir saat beklediğinizde hamur şişiyor. Onu alıp açıp, 2 kez yoğurup, şekil verip yine bir yarım saat bekletip fırına veriyorsunuz ve ekmek pişiyor. Zaten ekmek yapmanın zevkini alınca çok daha çeşitli ekmekler nasıl yaparım diye arayışlara da giresiniz. Benim yaptığım ekmek normal kuru mayalı, süt ve yumurtalı, döküm tencere ekmeği” dedi.

Evde ekmek yapmanın faydasını anlatarak hangi unun kullanılmasına yönelik bilgi veren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Jale Çatak ise, ekmeğin insan vücudunun enerji ihtiyacını karşılayan en önemli karbonhidratlardan biri olduğunu söyleyerek, evde yapılan ekmeğin sağlıklı olduğunu dile getirdi.

“EKMEĞİ TAM BUĞDAY UNUNDAN YAPIN”

Evde ekmek yaparken beyaz unu değil tam buğday ununu tercih etmek gerektiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Çatak, “Çevremden görüyorum evde olan insanlar kendi ekmeklerini yapmaya başladı. Evde ekmek yapmanın sağlık açısından herhangi bir riski yok. Dikkat etmeleri gereken nokta beyaz un kullanmamalarıdır. Tam buğday unu kullanmak gerekiyor çünkü çok fazla faydası var. İçerisindeki lifler sayesinde uzun süre tok kalmayı sağlıyor ve sindirim sistemini iyi çalıştırıyor” ifadelerini kullandı.

FOLİK ASİT, DEMİR, C VE D VİTAMİNİ DEPOSU

Dr. Öğr. Üyesi Çatak, “Tam buğday ununun glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini düzenliyor. Kalp, damar sağlığı için de son derece faydalıdır. Folik asit, demir, c ve d vitamini içeriği çok yüksek. Özellikle bu dönemde bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerekiyor o yüzden tam buğday ekmeği tüketmeliyiz” diye konuştu.