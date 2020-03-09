Bir sandalyeye oturmak-kalkmak, merdiven inip çıkmak, diş fırçalamak… Günlük hayatta sıkça yapılan bu hareketler doğru yaptığınızda sağlıklı bedene sahip olabilirsiniz. "Evde egzersiz nasıl yapılır? Evde egzersizle kilo nasıl verilir? gibi sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Evde egzersiz yapmanın en önemli püf noktası düzenli çalışma sistemi uygulamak. Evde egzersiz yapmanın yöntemini ve faydalarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Bazı insanlar kilo vermek için bazı insanlar da sağlığına dikkat etmek için günlük egzersiz hareketleri yapıyor. Düzenli yapılan egzersiz hareketleri spor salonları ile aynı işlevi görebiliyor.

aksam.com.tr'nin köşe yazarlarından Doç. Dr. Özlem Kırandı'nın yazısına göre evde yapılan egzersizler vücudun performansını artırıyor. Aslında gün içinde yapılan birçok hareketin egzersiz olabileceğini belirten Kırandı evde egzersiz yapmanın püf noktalarını şu şekilde anlatıyor:

"Birçok insanın spor salonuna yazılmadan egzersiz yapamayacağı düşüncesi yanlıştır. Bu egzersiz biçimindeki hareketler gün içinde herkesin yapmış olduğu yaşamsal koşullarla bağlantılı hareketler olup, kişilerin farkında olmadığı şekillendirilememiş egzersiz biçimini ifade etmektedir. Yani hareketlerin şiddeti, tekrar sayısı, süresi ve sıklığı belirlenmemiş olarak bilinçli uygulanmamaktadır. Oysaki bu hareketler gün içerisinde planlanarak yapıldığında kişilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamalarında yardımcı olacak, kendi ihtiyacına cevap verebilecek ve beden sağlığını koruyacaktır." İfadelerini kullandı.

EVDE EGZERSİZ HAREKETLERİ

Diş temizliği yaparken tek ayak üzerinde ayak değiştirerek durmak

Sandalye veya koltuk vb. oturma ve kalkma hareketi ile tekrar sayısını belirleyerek hareket etmek

Şınav hareketi ile tüm vücut kaslarını çalıştırmak

EGZERSİZ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çeşitlendirebilecek birçok hareketi düzenli uygulandığınızda kas kütlenizi artırabilir ve fit bir görünüme sahip olabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken uygulayıcının yaşı, kilosu, egzersiz geçmişi, süresi ve herhangi bir uzvunda yaralanmasının olmamasıdır. Diz, eklem ağrıları gibi şikâyetleriniz var ise hareketleri uygularken eklem yerlerinizi zorlayabilir ve ağrınızı artırabilirsiniz. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için kendi spor alanınızı ve egzersiz disiplininizi oluştururken egzersiz uzmanı ve bir hekime danışarak hareket etmeniz en doğru yol olacaktır.