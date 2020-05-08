Evde dondurma nasıl yapılır? Ev yapımı dondurmanın püf noktası

Evde dondurma nasıl yapılır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Havaların ısınmasıyla dondurma sezonu açıldı. Fakat karantina günlerinde markete gitmek istemeyenler ev yapımı dondurma tercih ediyor. Peki, evde dondurma nasıl yapılır? Bir tencerede vanilya, süt, toz salep ve toz şeker karışımı ile harika ev yapımı dondurma ortaya çıkıyor. Evde bulunan malzemelerle yapacağınız dondurma hem içinizi ferahlatacak hem de bu evhamlı günlerde mutlu olmanızı sağlayacak. İşte “Evde dondurma nasıl yapılır? sorusunun cevabı ve ev yapımı dondurma tarifi…

EV YAPIMI DONDURMA MALZEMELERİ

1 yemek kaşığı toz salep

5 su bardağı süt

1,5 su bardağı toz şeker

1/2 adet çubuk vanilya

400 gram sıvı krema

3 adet yumurta sarısı

2 adet damla sakızı (2 küçük parça)

DONDURMA TARİFİ YAPILIŞI

Öncelikle malzemeleri hazırlayın. Vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırın ve bir tencereye koyup üzerine süt, toz salep ve toz şekerin yarısını ilave edin. Karışımı tahta bir kaşıkla karıştırarak kıvam almasını sağlayın ve koyulaşınca ocaktan alıp içinden vanilya çubuğunu çıkarın ve bir kenarda soğumaya bırakın. Sonrasında bir karıştırma kabı çıkarın ve içine kremayı aktarın. Mikseri yüksek devirde çalıştırarak kremayı çırpın.

Çırpma işlemi bittikten sonra başka bir karıştırma kabı çıkarın ve içine yumurta sarılarını ve toz şekerin kalan kısmını ekleyerek şeker ve yumurta sarıları iyice karışana kadar çırpın. Bu yumurtalı karışım pürüzsüz bir kıvam alınca cam bir kâseye aktarıp yumurta sarılarının benmari usulü pişmesini sağlayın. Benmari usulünü uygularken yumurta sarılarının sıcak su buharında kesilmemesi için karışımı çırpma teliyle sürekli ve hızlıca karıştırın. 5 dakika kadar bu işlemi sürdürüp toz şekerin yumurta sarısı içinde tamamen erimesini sağlayın. Ardından karışımın bulunduğu cam kâseyi soğuk su dolu bir kabın içine alarak bu kez de soğumasını sağlayın.

Tencerede bekleyen sütlü karışımın içine yumurtalı karışımı karıştırarak yavaş yavaş ekleyin. Tüm malzemeler birbirine karıştıktan sonra bu karışımı çırptığınız kremanın içine yedirmeye başlayın. Bir kek kalıbının ya da cam kasenin içini streç filmle kaplayıp hazırladığınız bu dondurma karışımını içine aktarın. Üzerini spatulayla düzleyip streç filme kapattıktan sonra derin dondurucuda minimum 8 ila 10 saat arası bekletin. Afiyet olsun…

DONDURMANIN PÜF NOKTASI

Yumurtanın şekerle iyice çırpılması ve malzemelerin sırasıyla karıştırılması önemlidir. İstediğiniz meyvelerle çeşitlendirebilirsiniz.