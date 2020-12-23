Evde ders-oyun dengesini sağlamanın yolları

Evde çocuklar için ders-oyun dengesi kurmak artık zor bir hâl almaya başladı. Çünkü sosyal ortamlarından uzaklaşan çocukların kaygı ve kaygıya bağlı duygu durumları hızla değişiyor. Peki, uzmanlar bu durumu nasıl yorumluyor? Evde ders-oyun dengesi nasıl kurulmalı?



Ailelere önemli görevler düştüğünü belirten Klinik Psikolog ve DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucu Başkanı Emre Konuk, şu şekilde bilgi verdi:

“Çocukları okul ve ödevler için bilgisayar başına oturtmaya çalışırken oyun ile ilgili sınırlandırma getirmek, evde ders-oyun dengesini sağlamak gerçekten zor. Bunun ‘evden eğitim’ olduğunu, virüs salgını nedeniyle eğitimin okuldan eve taşındığını, her gün derslere katılmak zorunda olduğunu net ve kararlı şekilde izah etmeliyiz. Bu konuda anne - baba aynı dili kullanmalı ve uygulamada da bu sözlerin arkasında durmalıdır.”

KARARLI VE TUTARLI DURUŞ ŞART

Net, kararlı, sağlam ve tutarlı bir duruşun şart olduğunu belirten Konuk, önerilerini şöyle sıraladı: