23 Aralık 2020 Çarşamba 11:26 | Son Güncelleme:
Evde ders-oyun dengesini sağlamanın yolları
Virüs nedeniyle eğitimin evlere taşınması çocuklarda ders-oyun dengesinde zorlanmalara sebep oldu. Peki, bilgisayar başında vakit geçirmeye alışan çocuklar ne zaman oyun oynamalı? İşte ailelere ders-oyun dengesi için tavsiyeler...
Evde çocuklar için ders-oyun dengesi kurmak artık zor bir hâl almaya başladı. Çünkü sosyal ortamlarından uzaklaşan çocukların kaygı ve kaygıya bağlı duygu durumları hızla değişiyor. Peki, uzmanlar bu durumu nasıl yorumluyor? Evde ders-oyun dengesi nasıl kurulmalı?
Ailelere önemli görevler düştüğünü belirten Klinik Psikolog ve DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Kurucu Başkanı Emre Konuk, şu şekilde bilgi verdi:
“Çocukları okul ve ödevler için bilgisayar başına oturtmaya çalışırken oyun ile ilgili sınırlandırma getirmek, evde ders-oyun dengesini sağlamak gerçekten zor. Bunun ‘evden eğitim’ olduğunu, virüs salgını nedeniyle eğitimin okuldan eve taşındığını, her gün derslere katılmak zorunda olduğunu net ve kararlı şekilde izah etmeliyiz. Bu konuda anne - baba aynı dili kullanmalı ve uygulamada da bu sözlerin arkasında durmalıdır.”
KARARLI VE TUTARLI DURUŞ ŞART
Net, kararlı, sağlam ve tutarlı bir duruşun şart olduğunu belirten Konuk, önerilerini şöyle sıraladı:
“Açıkça belirlenmiş ve esnetmenin çok mümkün olmadığı sınırları görünce çocuklar daha da kabul edici olacaklar ve uyumlarını artıracaklardır. Çocuklara bilgi vermek şart. Verilecek bilgi çocuğun yaşına, gelişim düzeyine göre ayarlanmalı. Kişisel kaygılar çocuğa yansıtılmamalı. Neden evde olduğumuz, bu durumun neden hala devam ettiği, tedbir amaçlı neler yapmamız gerektiği çocuklara açıkça anlatılmalı. ‘Evimizdeyiz, güvenli yerimizde... Tüm bunları beraber atlatacağız, yeniden dışarı çıkacağız, sen arkadaşlarınla okulda buluşacaksın...’ gibi destekleyen ve umut verici sözlerimizi de eksik etmemeliyiz.”