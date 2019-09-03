Evde ciğer tarifi

Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen ciğer ülkemizde oldukça popüler. Kurban Bayramının gelmesiyle ciğer tüketimi daha çok artınca evde ciğer nasıl yapılır merak ediliyor. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği ciğer sağlığımız için de oldukça yararlı. Ciğer pişirmek kolay olsa da birkaç püf nokta ile harika bir ciğer elde edebilirsiniz.

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ

Malzemeler;

600 gram dana ciğeri

1 çay bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için:

2 su bardağı ay çiçek yağı

Servisi için:

1 adet büyük boy kırmızı soğan

1/4 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı sumak

1 çay kaşığı kimyon

PÜF NOKTASI

Yumuşacık Arnavut ciğeri yemek için; kuşbaşı büyüklüğünde doğradığınız ciğerleri yıkamayın. Derin bir süzgeçte bekletip, kanı süzüldükten sonra unladığınız ciğerleri kızgın yağda birkaç seferde kızartın. Fazla yağını süzdürdüğünüz ve parti parti kızarttığınız ciğerleri, servis işlemi öncesinde kapağı kapalı bir kapta muhafaza edin.

ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?

Ciğerlerin zarını çıkarttıktan sonra kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. Kanı süzülmesi için bekleyin. Ciğerleri unladıktan sonra kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Dilerseniz unlamayı karabiber ve tuz karışımıyla yapabilirsiniz. Arzuya göre toz kırmızıbiber katabilirsiniz. Kızartma esnasında mümkünse zeytinyağı kullanabilirsiniz. Kızarttığınız ciğerleri kapağı kapalı bir kapta bekletin. Kırmızı soğanı incecik doğradıktan sonra sumak ve kıyılmış maydanozla harmanlayın. Kimyon ilave ettiğiniz Arnavut ciğerini soğan salatası eşliğinde sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.