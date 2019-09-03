Evde ciğer tarifi
Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen ciğer kurban bayramının gelmesiyle birlikte artık evlerde de yapılmaya başlanıyor. Evde ciğer yapımı basit olsa da püf noktalarını bilmek oldukça önemli. Birkaç püf nokta ve evde ciğer yapımı tarifiyle harika bir ciğer pişirebilirsiniz. “Evde ciğer nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…
Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen ciğer ülkemizde oldukça popüler. Kurban Bayramının gelmesiyle ciğer tüketimi daha çok artınca evde ciğer nasıl yapılır merak ediliyor. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği ciğer sağlığımız için de oldukça yararlı. Ciğer pişirmek kolay olsa da birkaç püf nokta ile harika bir ciğer elde edebilirsiniz.
ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ
Malzemeler;
- 600 gram dana ciğeri
- 1 çay bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- Kızartmak için:
- 2 su bardağı ay çiçek yağı
- Servisi için:
- 1 adet büyük boy kırmızı soğan
- 1/4 demet maydanoz
- 1 tatlı kaşığı sumak
- 1 çay kaşığı kimyon
PÜF NOKTASI
Yumuşacık Arnavut ciğeri yemek için; kuşbaşı büyüklüğünde doğradığınız ciğerleri yıkamayın. Derin bir süzgeçte bekletip, kanı süzüldükten sonra unladığınız ciğerleri kızgın yağda birkaç seferde kızartın. Fazla yağını süzdürdüğünüz ve parti parti kızarttığınız ciğerleri, servis işlemi öncesinde kapağı kapalı bir kapta muhafaza edin.
ARNAVUT CİĞERİ NASIL YAPILIR?
Ciğerlerin zarını çıkarttıktan sonra kuşbaşı büyüklüğünde doğrayın. Kanı süzülmesi için bekleyin. Ciğerleri unladıktan sonra kızgın yağda renk alana kadar kızartın. Dilerseniz unlamayı karabiber ve tuz karışımıyla yapabilirsiniz. Arzuya göre toz kırmızıbiber katabilirsiniz. Kızartma esnasında mümkünse zeytinyağı kullanabilirsiniz. Kızarttığınız ciğerleri kapağı kapalı bir kapta bekletin. Kırmızı soğanı incecik doğradıktan sonra sumak ve kıyılmış maydanozla harmanlayın. Kimyon ilave ettiğiniz Arnavut ciğerini soğan salatası eşliğinde sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.