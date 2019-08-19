Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası

“Evde çiğ köfte nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ülkemizin yöresel lezzetlerinden biri olan çiğ köfte her sofrayı süslemektedir. Meze olarak ve yemek olarak da tercih edilen çiğ köfte birçok kişi tarafından sevilmektedir. Bu yöresel lezzet artık ülkenin her yerinde yenilmekte ve her köşe başında satılmaktadır. Sizde bu eşsiz lezzeti evinizde yapabilirsiniz.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:31
19 Ağustos 2019 Pazartesi 17:31
Evde çiğ köfte yapmanın püf noktası

En çok tercih edilen meze ve yemeklerden biri olan çiğ köfte hemen her sofrada karşımıza çıkmaktadır. Çiğ köftenin hem damak zevki olarak hem de görsel olarak insanlara fazlasıyla cazip ve lezzetli gelmektedir. Bu eşsiz lezzetin evde yapımı ise ekonomik ve kolaydır. Çiğ köftenin evde yapılışını herkes merak etmektedir.

EVDE ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR ?

Malzemeler

Yarım kilo ince bulgur

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı biber salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı pul biber

2 tatlı kaşığı toz biber

Yarım yemek kaşığı acı isot

1 Demet Maydanoz

HAZIRLANIŞI

Çiğköfte hazırlamak için özel olarak satılan çiğköfte tepsisinin içine bulguru ve salçayı ilav ederek güzelce yoğurun. Yumuşak bir kıvama geldikten sonra azar azar su koyarak yoğurma işlemine devam edin.

Bulgur içerisine çok fazla su koyduğunuz da bulgurlar şişerek istediğiniz tadı vermeyecektir buna dikkat etmelisiniz.

Bulgurlar salça rengine döndükten sonra içerisine tuz , pul biber, maydanoz,sıvı yağ , isot ve biber salçasını ilave ettikten sonra karıştırarak yoğuralım.

Bulgur kurursa eğer az miktarda su ile yumuşatabilirsiniz. Yoğurma işlemi sizi yoracağından yavaş bir şekilde yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Bulgurlar iyice yumuşadıktan sonra içine maydanoz ve ince doğranmış soğanları ilave ederek soğanlar kaybolana kadar yoğurun.

Soğanları mutfak robotu veya blendır ile doğramayın. İnce uçlu bir bıçak ile tahta üzerinde çok rahat bir şekilde ince ince doğrayabilirsiniz.

Soğanın suyu çiğköfteye acı bir tat vereceği için el ile kestiğinizde soğanların suyu çok fazla çıkmayacaktır.

Çiğköfte içinde bulunan soğanlar gözden tam anlamıyla kaybolduktan sonra hazır olacaktır.

Küçük parçalar kopartarak avuç içiniz ile sıkarak servis tabağına alabilirsiniz.

Soğuk ayran ile birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun...

PÜF NOKTASI:

Çiğ köfteyi yoğururken bulgurunuz elinize kuru geliyorsa azar azar su ekleyebilirsiniz. 

Soğanları ve sarımsakları içerisine rendeleyerek eklemeyin, çiğ köfte acımsı bir tat alabilir. 

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