Tüm gün evde çalışanlar evde çalışma tavsiyelerini araştırıyor. Peki, evde çalışmanızı kolaylaştıracak dekorasyon önerileri nelerdir? Basit yöntemlerle evde çalışmanızı daha verimli hâle getirebilirsiniz.

İç mekan tasarımcısı Serra Kaslowski’nin evde olanlar için önerileri…

1. Evde çalışmanın en güzel yanı, kendi programınızı ve saatlerinizi belirleyebilmek. Dikkat edilmesi gereken nokta, evde sınırlar kalktığı için mesai saati kavramı da yok oluyor. Dolayısıyla saatleri belirlemek önemli yoksa kendinizi daima bilgisayar başında çalışırken bulabilirsiniz.

2. Bu dönemde sosyal mesafelendirme çok önemli. Ancak daha verimli bir gün geçirmek ve çalışmak için sabahları açık havada, kimseyle temas etmeden yürüyüş yapmanızı öneririm.

3. Bilgisayar başına geçmeden önce ev kıyafetlerinizi değiştirirseniz işe daha iyi motive olabilirsiniz.

4. Çalışma odanız yoksa kendinize bir köşe belirleyerek daima orada çalışabilirsiniz. Koltukta yayılarak çalışmak konsantre olmanızı güçleştirir.

5. Enerjinizi yükseltmek için çalıştığınız mekânda mum yakabilir veya masanıza taze çiçekler yerleştirebilirsiniz.

6. Sürekli ertelediğiniz ve bir türlü başlayamadığınız tüm işlerinizi iyi bir planlama ile yapmaya başlamak için ideal bir dönem. Ben vaktimi, yeni obje ve ürünler tasarlayarak değerlendiriyorum.

7. Umut etmekten vazgeçmemelisiniz. Yeni projeler hayal edip; onları nasıl hayata geçireceğimi planlayarak kendimi motive ediyorum.

8. Bir iç mekan tasarımcısı olarak en önemli tavsiyelerimden biri, evdeki dolapları elden geçirmeniz. Atılacakları ve ihtiyaç sahipleri için verilecek parçaları koli koli ayırıp hafifleyebilirsiniz.

9. Mutfak ve kütüphane raflarını düzenleyebilirsiniz. Alıp okumaya fırsat bulamadığınız kitapları okumak, size kendinizi çok daha iyi hissettirir.

10. Evde bahçeniz ve iç mekân bitkileriniz varsa onlara ekstra zaman ayırabilirsiniz. Toprak ve bitkiler, insanı daima rahatlatır.