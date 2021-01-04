Evde bulunan malzemelerle ıslak kek tarifi ve malzemeleri

Evde bulunan malzemelerle ıslak kek yapmaya ne dersiniz? Hem pratik hem de lezzetli olan bu tatlı hemen hemen birçok kişi tarafından seviliyor. Islak kekin en önemli malzemesi ise kakao. Islak kekin püf noktası ise sosunun çekmesidir. İşte adım adım kolay ıslak kek tarifi ve malzemeleri...



ISLAK KEK MALZEMELERİ

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 adet limon kabuğu

İsteğe göre içine bir avuç ceviz

ISLAK KEK SOSU İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

ISLAK KEKİN YAPILIŞI

Islak kek için öncelikle sos malzemeleri bir kapta karıştırılır. Sonrasında ateşin üzerine alıp kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirilir. Kaynayınca kenara alıp soğutulur.

Keki için ise şeker ve yumurtalar rengi açılıncaya kadar çırpılır. Ardından sıvı yağ ve süt ilave edilip çırpmaya devam edilir. Un, kakao, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu da eklenip karıştırılır. Kek hamuru yağlanmış kek kalıbına dökülür ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirilir.

Kek fırından çıktıktan sonra 5 dakika dinlendirilip dilimlenir.

Soğuyan sos kekin üzerine dökülür ve soğuyuncaya kadar beklenir. Ardından servis edilebilir. Meyve ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.