Evde bulunan malzemelerle irmik helvası tarifi Ramazana özel irmik helvası nasıl yapılır?

İrmik helvası tarifi merak ediliyor. İftara kolay tatlı tarifi arayanlar İnternette “İrmik helvası nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Fıstıklı veya cevizli yapılan irmik helvasının malzemeleri arasında irmik, şeker, tereyağı ve su yer alıyor. İrmik helvasına kalıplarla şekil vererek de süsleyebilirsiniz. İşte evde bulunan malzemelerle iftara hazırlayabileceğiniz ramazana özel irmik helvası tarifi…

İRMİK HELVASI MALZEMELER

2 su bardağı irmik

2 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su(Sütle de yapılabilir)

İsteğe göre fıstık

İRMİK HELVASI YAPILIŞI

Öncelikle yağı eritin. İrmiği içine ekleyin ve kısık ateşte irmikler pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra fıstıkları ilave edin ve kavurma işlemine fıstıklar da pembeleşene kadar devam edin. Bu sürenin sonunda şekeri ekleyin ve birkaç dakika daha şekerle kavurun. Koyu olmasını isterseniz çok kavurun. Kavurmanın sonunda altını kısıktan normale getirip suyu ekleyin veya sütle yapacaksanız sütü ekleyin. Kaynayana kadar karıştırın. Kısık ateşte birkaç kez karıştırdıktan sonra katılaştıktan sonra altını kapatın ve dinlenmeye bırakın. İçine fıstık kullanmadıysanız fıstıkla veya cevizle süsleyebilirsiniz.

İRMİK HELVASI İÇİN SERVİS ÖNERİSİ

İrmik helvasını badem, ceviz ve fıstıkla süsleyebilir ve dondurma ile servis edebilirsiniz.