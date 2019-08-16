Yaz sofralarını renklendirecek brüksel lahanası tarifi

“Evde brüksel lahanası nasıl yapılır?” sorusu formuna düşkünler tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. Son zamanlarda sıkça tüketilen brüksel lahanası ilgi görüyor. Herkesin yapabileceği ve çok lezzetli bir meze olan brüksel lahanası evde yapımı oldukça basit.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:11
16 Ağustos 2019 Cuma 15:27
Yaz sofralarını renklendirecek brüksel lahanası tarifi

İnsan sağlığı açısından da birçok faydası bulunan brüksel lahanası sevmeyeni olduğu kadar hayranları tarafından da zevkle tüketiliyor. Özellikle restoranda karşımıza çıkan yoğurtlu brüksel lahanası kolay yapımıyla evde de çok sık tercih ediliyor. 7’den 70’e herkesin severek tükettiği brüksel lahanası yapımı oldukça basit. Evde brüksel lahanası nasıl yapılır sorusunun cevabı tarifimizde…

Malzemeler;

1 paket Brüksel lahanası
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
Toz kırmızı biber
Üzeri için süzme yoğurt

Yapılışı;

Brüksel lahanalarımızı yıkadıktan sonra bir tencerede 10-15 dakika yumuşayana kadar haşlıyoruz. Daha sonra 1 yemek kaşığı tereyağını eritip haşladığımız Brüksel lahanalarını bir tutam tuzla kavuruyoruz. Soğuduktan sonra sarımsaklı yoğurduğumuzu üzerine döküp, zeytinyağı ile tavada çevirdiğimiz toz kırmızı biberi üzerine döküp tatlandırıyoruz. Pratik ve lezzetli, zengin görünümlü mezemiz servise hazır. Afiyetle ve Sağlıkla…

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