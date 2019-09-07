Evde saç bakımının pratik tarifi

Saç dökülmesinden cilt bakımına kadar birçok farklı alanda fayda sağlayan biberiye yağı evde nasıl yapılır merak ediliyor. Baygınlık geçirenleri ayıltmak için kullanılan, yemekler de ve saç bakımında da kullanılan biberiye yağı birçok fayda sağlamasıyla biliniyor.

EVDE BİBERİYE YAĞI YAPIMI

Ballı baklagillerden olan biberiye, genellikle Ege ve Akdeniz’de yetişen, 2 metre uzayabilen, bir bitki türüdür. Itırlı, iğnemsi dar ve kalın yapraklara sahip ve mor çiçekli bu bitkinin yapraklarından biberiye yağı elde edilmektedir. Peki evde biberiye yağı nasıl yapılır?

Güneşin dik olduğu anlarda toplanan biberiyenin çiçekleri, bu vakitte toplandığında daha çok uçucu yağ içermektedir. Toplanan biberiye yaprakları temiz bir şekilde yıkanarak tozlardan temizlenir. Taze biberiye yaprağı bulma olanağı yoksa aktardan alınacak kuru yapraklar da kullanılabilir. Yaklaşık 50 ile 60 gram kadar kurutulmuş bitki cam bir şişeye konur. Bitkinin iki katı ölçüsünde doğal veya sızma zeytinyağı aynı şişeye eklenir. Eğer daha yoğun yağ elde edilmek istenirse biberiye yapraklarının üzerini örtecek kadar yağ kullanılmalıdır. Ancak oldukça yoğun kıvamlı olan bu yağ, uygulanırken ay çiçek yağı veya zeytinyağı ile seyreltilmelidir. Karışımı koyduğumuz kavanoz sıkıca kapatılarak, evin en çok güneş gören yerine konulmalı ve bir ay kadar mayalanması beklenmelidir. Ancak bu zaman içinde sık sık şişenin çalkalanması gerekmektedir. Bir ay sonunda elde edilen karışım bir tülbentten süzülerek ve tortusu güzelce sıkılarak alınan yağ, rengi koyu olan bir cam kavanoza alınmalıdır. Evde biberiye yağı nasıl yapılır sorusunun cevabı bu olabilir.

Biberiye yağı yapmak için başka bir yolda buhar destilasyonu yöntemidir. Bu yöntem daha profesyonelce olduğu için destilasyon düzeneği kurulması gerekmektedir. Buhar destilasyonu için gereken malzemeleri, sanal mağazalarda bulmak mümkündür. Öğütülmüş biberiye yapraklarını elekten geçirilerek 20 gram kadar tartılarak bir cam balona konulur. Üstüne biberiye yapraklarını tamamen ıslatacak miktarda su eklenir. Destilasyon kiti kurulduktan sonra uçucu yağ kabın bölmeli alanına 1 litre kadar eksilen maddesi eklenir. Soğutucu takılıp su musluğu açılır ve cam balon içinde ısıtılmaya başlanır. Yaklaşık 5-6 saatlik bir damıtmadan sonra işleme son verilir. Biberiye içindeki uçucu yağ su buharı yardımı ile yükselir ve soğutucuyla yoğunlaşarak diğer borunun dibinde toplanır. Son olarak biberiye yağı koyu renkli bir şişeye alınarak ağzı kapatılır. Bu, elde edilmek istenilen yağ miktarı edilinceye kadar sürdürülür.