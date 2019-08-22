Beyti kebabını evde yapmayı denediniz mi? İşte tarifi

Sofraların en güzel yemeklerinden olan beyti kebap en sık tercih edilen kebap türlerindendir. Bu kebap türü, etin lavaşa sarılması ve salça sosu ile soslanması ile servis edilir. Bütün kebap lokantalarının menüsünde değişmez ve ilk sıralarda gelen beyti kebap maliyetli oluşundan dolayı bu yemeği evde ekonomik ve kolay yoldan yapabilirsiniz.

EVDE BEYTİ KEBABI YAPILIŞI

Bugün sizlere urfa yöresine ait bir lezzeti olan beyti kebabı nasıl yapılır onu araştırdık. İşte beyti kebabı yapmanın püf noktaları...

Daha çok Adana ve Urfa yöresinde yapılan bu lezzet hem hamur işlerini hem de kebabı sevenlerin vazgeçemeyecekleri yemekler arasında yer alacak. Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz bu lezzeti sosla bütünleşince mükemmel bir lezzete dönüşüyor.

KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 1 tane soğan

- 1 tane yumurta

- 1 çay kaşığı kadar kimyon

- 3 diş sarımsak

- 1 çay bardağı galeta unu

- 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 buçuk tatlı kaşığı tuz

- 400-450 gram çekilmiş kıyma

LAVAŞ EKMEĞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 1 paket maya

- 5 buçuk su bardağı un

- 2 su bardağı oda sıcaklığında bekletilmiş su

- 1 çay kaşığı kadar tuz

- Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

- 1 tas sarımsaklı yoğurt

- 1 yemek kaşığı su

- 1 buçuk yemek kaşığı domates salçası

- İsteğe göre acılı veya acısız 1 tatlı kaşığı kadar biber salçası

- 1 yemek kaşığı margarin veya tereyağı

LAVAŞIN YAPILIŞI:

- Un, maya, su ve zeytinyağını bir kapta koyarak hepsini karıştırın. Son olarak tuzu ekleyelim.Hamur kıvamını alana kadar yoğurmaya devam edelim

- Yoğurduktan sonra her beze yaklaşık 35 gram olacak şekilde eşit parçalara bölün.Böldükten sonra üzerini nemli bir bez örterek dinlenmesini sağlayın.

- Dinlenen hamurları merdane ile açın. İnce bir şekilde açtığınız bezeleri yağsız bir tavada pişirin.

KÖFTENİN YAPILIŞI:

- Fırını 175-180 dereceye ayarladıktan sonra sarımsak ve soğanı robottan geçirin. Geçirdikten sonra su oluştuysa onu süzün.

- Bir kaba kıymayı koyun. Sarımsak ve soğanı ekleyerek karıştırın. Daha sonra baharatları, galeta ununu, yumurta ve 1 buçuk yemek kaşığı zeytinyağını eleyip karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra tezgahın üzerine streç film koyup hazırladığımız harcı stres filme sarıp buzdolabında 15 dakika kadar bekletelim.

- Buzdolabından çıkarttığımız köfteleri kebab şeklinde veya şişe dizerek pişirebilirsiniz. Köfteler piştikten sonra daha önce hazırlamış olduğumuz lavaşlar sararak halka şeklinde kesebilirsiniz.

- Kestiğiniz kebab parçalarını servis tabağına dizerek en son hazırlamış olduğunuz sosu dökebilirsiniz.