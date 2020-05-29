Evde batik tişört nasıl yapılır? Kendi tişörtünüzü tasarlamanın yöntemleri

Batik desenli tişörtler birçok kişi tarafından çok seviliyor. Moda tarihi sahnesindeki popülaritesini yitirmeyen batik desenini evde uygulamanın yolları oldukça basit. Alem Dergisinde yer alan habere göre birkaç malzeme ile evde kendi tişörtünüzü tasarlayabilirsiniz. İşte batik tişört tasarımı için malzemeler ve yapılışı…

BATİK TİŞÖRT İÇİN İHTİYACINIZ OLAN MALZEMELER

Pamuklu beyaz tişört

İpek ya da kumaş boyası

Beyaz sirke

Lastik ya da saç bantları

Plastik sprey şişeler (Boş şırınga şişesi de olabilir)

Eldiven

Önlük

Plastik kilitlenebilen torbalar

Kağıt havlu

Plastik kova

BATİK TİŞÖRT YAPILIŞI

1. ALAN YARAT: İlk olarak boyalarla uğraşacağınız için sıçrama, dökülme, düşme ihtimaline karşı çalıştığınız yüzeyi korumak adına; plastik bir kutu, çöp torbası, eski kullanmadığınız kalın bir örtüyü zemine yaymanızı öneririz. Evinizin bahçesinde çalışacaksınız sadece eldiven ve önlüklerinizi geçirmeniz -Eğer zemini kirletme korkunuz yoksa- yeterli. Ayrıca tüm malzemelerinizi kullanıma hazır hale getirmeyi de unutmayın. Misal: Boyalarınızı hazır hale getirip, plastik sprey şişelere doldurabilirsiniz. Plastik sprey şişeniz yoksa boş şırınga da kumaş yüzeyine boyayı püskürtmenize yardımcı olabilir.

2. MODELİNİ SEÇ ve LASTİKLE: İkinci adım olarak tasarımını yapmak istediğiniz modeli seçmeniz önemli çünkü tişörtünüzü ona göre katlamanız gerekiyor. Klasik Spiral deseni ya da Bull’s Eye modellerinden hangisini istiyorsanız yukarıda belirttiğimiz şekilde katlamalı ve lastiklerle sabitleştirmelisiniz. Lastiğiniz yoksa saç bantları da aynı işlevi görür. Tişört seçimini ise pamukludan yana yapmanız gerekiyor. Çünkü sentetik kumaşlar boyayı pamuklular kadar içine çekemiyor.

3. SİRKELE: Modelinizi seçtiniz, tişörtünüzü katladınız, lastiklerle sabitlediniz ve artık üçüncü adım için hazırsınız. Sirkenin kumaş boyası üzerinde sabitleyici özelliği olduğundan boyamadan önce bu adımı muhakkak yapmalısınız. Malzemelerde bahsettiğimiz gibi boş bir kovanın içine bir paket beyaz sirkeyi boşaltın. Ardından tişörtünüzü sirke dolu kovaya batırın ve çıkarın. Sirkenin, tişörtün tüm yüzeyine ulaştığından emin olduktan sonra diğer adıma geçebilirsiniz.

4. RENKLENDİR: Evet, en eğlenceli adım olan dördüncü adıma geldik. İlk adımda boyalarınızı hazırladığınızı varsayıyoruz. Sprey şişelerinize ya da şırıngaya koyduğunuz boyalarınızla, tişörtünüzü renklendirmenin tam zamanı. Her bir boğuma istediğiniz farklı renkleri püskürtmeye başlayın. Üst yüzey bittikten sonra alt yüzeye de sıkmayı unutmayın. Bu süreçte tişörtten bol miktarda boya akacağı için altına kağıt peçete sererek, fazla boyanın emilimini sağlayabilirsiniz.

5. PAKETLE: Beşinci adımda ise tişörtünüzün fazla boyası aktıktan sonra, kilitli plastik poşetlere yerleştirip bir gece boyunca bekletmeniz gerekiyor. Biliyoruz eserinizi bir anca önce görmek istiyorsunuz ama boyanın kumaşın her noktası üzerinde emilimini sağlaması için bu adım kilit nokta. Ne derler bilirisiniz: Geç olsun, güç olmasın!

6. DURULA VE YIKA: Uykunuzu güzelce aldığınız bir gecenin ardından altıncı adıma geçebiliriz. Bu adımı banyonun içinde, küvette ya da lavaboda yapmanızı tavsiye ediyoruz yoksa boyanan tek şey tişörtünüz olmayabilir. Tişörtlerinizi plastik kaptan çıkardıktan sonra lastiklerden de kurtulun. Sonra sıcak suyun altında boya akana kadar elde yıkamaya devam edin. Artık lavaboda suyu kendi renginde görmeye başladığınızda ise makineye atabilirsiniz. Tişörtünüzü durulasanız bile boya akmaya devam edeceği için diğer çamaşırlarınızın sağlığı ve güvenliği için eseriniz yıkanırken tek başına olmalı! Yıkandıktan sonra açık havada güneşin altında kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra ise artık eseriniz hazır ve üzerinizde sergilenmek için sabırsızlanıyor.