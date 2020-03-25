Evde ayak peelingi tarifi

Ayak bakımı evde kolay bir şekilde yapılabiliyor. Sağlık açısından da büyük öneme sahip olan ayak bakımı için ayak peelingi tarifleri merak ediliyor. Ayak bakımının yanlış uygulanması da sağlık açısında olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Ayak bakımları için en önemli detaylardan birisi de doğru ürün seçimidir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz ayak peelingi tarifi…

AYAK PEELİNGİ TARİFİ

Ayak sağlığı ve ayak bakımı için ponza taşı kimi zaman yeterli olmaz. Bunun için de ayak bileğine kadar ayda bir sefer bile olsa peeling yapılması gerekmektedir.

Doğal malzemeler ile yapmak isteyenler için bir yemek kaşığı toz şeker ile bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırın. Bileklerinizden başlayarak önce ayaklarınızın üzerini sonrasında da altını peeling yaparak ölü derilerden arındırın. Bu sayede ertesi güne yumuşacık ayaklar ile başlayacaksınız.