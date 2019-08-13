İki malzeme ile ev yapımı aseton tarifi

Aseton her kadının makyaj çantasında olmazsa olmaz konumundadır. Bu maddenin gerek kokusu ve gerekse çok kimyasal içermesi sebebi ile akıllarda soru işaretleri kalmaktadır. Sizde doğal yollardan ve kokusuz olarak evinizde aseton yapabilirsiniz. Düşük maliyeti sebebiyle evde aseton yapımı son zamanlarda oldukça popüler. Fazla malzeme gerektirmeden ve pratik bir şekilde evde aseton yapabilirsiniz.

EVDE ASETON NASIL YAPILIR ?

Evdeki doğal malzemeleri kullanarak nasıl oje çıkarıcı elde edebiliriz ?

Asetonun esprisi içeriğinde asit bulundurmaktır. Zaten ojeyi de içindeki bu asitin etkisiyle çıkarır. Sirkede ve limonda ojeyi çıkarabilecek kadar asit bulunur. Sirke ve limon suyunu eşit miktarda karıştırın. Tırnaklarınızdaki ojeyi yumuşatmak için 10 dakika süreyle sıcak suda bekletirseniz işiniz daha kolay sonuçlanacaktır. Karıştırdığınız sirke ve limon suyunu tırnaklarınıza sürerek 15 saniye kadar bekleyin. Aseton kadar hızlı çözmemesi, içinde kimyasal bulundurmamasından kaynaklanır.

Başka bir yol da alkolle oje çıkarmaktır. Alkolü tırnaklarınıza sürdükten 10 saniye sonra ojelerinizin çıktığını fark edersiniz. Aynı uygulamayı parfümle de deneyebilirsiniz. Parfümün içinde bulunan alkol, ojenin yapısını parçalamaya yardımcı olur. Bu sayede ojelerinizi rahatça çıkarabilirsiniz. Parfümü küçük bir pamuk parçasına sıktıktan sonra fazla bastırmadan tırnaklarınıza uygulayın. 10 saniye beklemeniz yeterli olacaktır. İki yöntem de pratik ve her evde bulunan malzemeler olması nedeniyle uygulaması kolaydır.

Tırnaklarınız mis gibi kokarken kısa sürede ve etkili biçimde ojelerinizin temizlendiğini göreceksiniz. Ancak bu noktada bir hatırlatma yapalım; alkol hem tırnaklarınızı, hem de temas ettiği parmak uçlarınızı fazlaca kurutur. Eğer böyle bir uygulama ile ojelerinizi çıkarmayı düşünüyorsanız uygulamanın hemen ardından tırnaklarınıza ve parmak uçlarınıza nemlendirici sürmeyi unutmayın.