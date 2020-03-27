Evde alkolsüz sirke kolonyası nasıl yapılır? Alkolsüz sirke kolonyasının tarifi ve malzemeleri
Koronavirüs salgınının artmasıyla alkolsüz kolonyalara ilgi arttı. Peki, alkolsüz kolonya nasıl yapılır? İşte size virüslerle baş etmek için evde 10 dakikada hazırlayabileceğiniz alkolsüz sirke kolonyasının tarifi…
Sirke kolonyası mikrop ve virüslere karşı etkili bir dezenfektandır. Koronavirüs salgını nedeniyle herkes alkolsüz kolonya tariflerini araştırıyor. Hem sirke kullanmak hem de alkolsüz dezenfektan yapmak istiyorsanız bu tarif tam size göre. İşte alkolsüz sirke kolonyasının yapılışı ve malzemeleri…
ALKOLSÜZ SİRKE KOLONYASI İÇİN MALZEMELER
250 ml beyaz sirke
10 damla greyfurt yağı
10 damla bergamot yağı
250 ml su
Sprey şişesi
SİRKE KOLONYASININ YAPILIŞI
Bir kabın içinde tüm malzemeleri karıştırın. Ardından bir sprey şişesinin içine boşaltın. Alkolsüz sirke kolonyası hazır. Çantanızda veya masanızda kolaylıkla kullanabilirsiniz.