Ev yapımı ekşi mayalı ekmek tarifi! Ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır?

Ev yapımı ekşi mayalı ekmek koronavirüs sürecinde popüler oldu. Bağışıklığı güçlendirdiği söylenen ekşi mayalı ekmek, ekşi maya, un, tuz ve su katılarak yapılıyor. İşte Tokatlı kadınların imece usulü yaptıkları ekşi mayalı ekmek tarifi...

İHA'da yer alan habere göre Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız Köyünde kadınlar haftanın bir günü ev ekmeği yapmak için bir araya geliyor.



EKŞİ MAYALI EKMEK NASIL YAPILIR?



Hamur teknesinde un içerisine ekşi maya, tuz ve su katılarak yoğruluyor. Elleri ile yoğurulan hamur yaklaşık 2 saat dinlenmeye bırakılıyor. Daha sonra mayalanan hamur fırına verilmek üzere tekneden alınarak yumak haline getiriliyor.

Odun ateşinde ısınan kara fırına sürülen ekmek yaklaşık 1 saatte pişerek tüketime hazır hâle geliyor.

Çarşı ekmeğine göre daha uzun süre bayatlamadan evlerde muhafaza edilen ev ekmeği damaklarda ayrı bir lezzet bırakıyor.

KÖY EKMEĞİ UZUN SÜRE BAYATLAMIYOR

Turhal’dan köyüne ekmek yapmak için gelen Emine Yanar (62), köy ekmeğini uzun süre bayatlamadığı için tercih ettiklerini söyledi.

Geleneksel yöntemlerle ekmek yapmayı annesinden öğrendiğini belirten Yanar, kendisinin de kızına ve gelinlerine öğrettiğini kaydetti.

Ekmek yapma telaşının akşamdan başladığını söyleyen Yanar, ekmek yapımını şöyle anlattı:

”Akşamdan ev mayamızı ekşitiyoruz. Sabaha kadar bekliyor, unumuzu eliyoruz. teknemizde 1 saat kadar ekşi mayamızı tuz ve suyumuzu katarak yoğuruyoruz. Yoğurduğumuz hamur yaklaşık 2 saat dinleniyor. Sonra kara fırınımızı yakıyoruz. Hamurumuzu döküyoruz, hamuru somun haline getirip, fırına veriyoruz. Yaklaşık 1 saat sonra ekmeğimiz tüketime hazır hale geliyor. Çocuklarım köy ekmeğine alışkın oldukları için çok seviyorlar, geldiklerinde yapıyorum götürüyorlar.”

Ev hanımı Şerife Çağlar (67) ise yaptıkları ekmekleri dondurucuda muhafaza edip uzun süre tüketme imkanı olduğunu söyledi.

EKŞİ MAYALI EKMEĞE RAĞBET ARTTI



Kent merkezinde ekşi mayalı ev ekmeği satan Dürdane Türköz, fiyatının artmasına rağmen salgın nedeni ile ev ekmeğinin rağbet gördüğünü söyledi. Türköz, “Korona virüsten dolayı ev ekmeği satışlarımız daha da fazlalaştı. Bunun nedeni de ev mayası olduğundan daha sağlıklı olduğu için. Önceden 50 ekmek satıyorsak bu rakam iki katına çıktı.” diye konuştu