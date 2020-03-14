Ev usulü makarna nasıl yapılır?

Koronavirüsüne karşı evde bulunma uyarıları insanları raf ömrü uzun sürecek gıdalara yönlendirdi. Temkinli olmak isteyen vatabdaşalrın özellikle makarnaya ilgisi arttı. Kendi makarnasını yapmak isteyenler ise ev yapımı makarnanın tarifini araştırıyor. Evde bulunan temel malzemelerle evde kendiniz makarna yapabilir ve uzun süre tüketebilirsiniz. İşte ev yapımı makarna tarifi...

MALZEMELER

1 kg un

7 yumurta

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Yoğurma kabına unu eleyin. Bir miktar tuz ekleyin ve ortasını çukurlaştırın

Yumurtaları kırın ve ardından sütü ekleyin

Karıştırmaya başlayın

Orta sertlikte bir hamur olana kadar yoğurun

Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatıp 30 dakika bekletin

Bezelere ayırıp dilediğiniz şekli verin

Taze olarak tüketecekseniz kaynar suda haşlamanız yeterli. Saklayacaksanız fırında kuruyana kadar pişirmeniz gerekir.





ÖNERİ

Erişte şeklinde kesebilirsiniz. Başka şekil vermek için kalıp veya mantı bıçağı kullanabilirsiniz.



