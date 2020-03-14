Ev usulü makarna nasıl yapılır?
Koronavirüsün ardından raf ömrü uzun olan gıdalara talep arttı. Herkes marketlerden özellikle makarna almaya başladı. Sevilen ve popüler olan makarnanın yapılışı merak ediliyor. Ev yapımı makarnanın tarifini merak edenler araştırıyor. Un, yumurta ve su ile yapılan makarnanın yapılışı merak ediliyor. İşte size ev yapımı kolay makarna tarifi...
Koronavirüsüne karşı evde bulunma uyarıları insanları raf ömrü uzun sürecek gıdalara yönlendirdi. Temkinli olmak isteyen vatabdaşalrın özellikle makarnaya ilgisi arttı. Kendi makarnasını yapmak isteyenler ise ev yapımı makarnanın tarifini araştırıyor. Evde bulunan temel malzemelerle evde kendiniz makarna yapabilir ve uzun süre tüketebilirsiniz. İşte ev yapımı makarna tarifi...
MALZEMELER
1 kg un
7 yumurta
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Yoğurma kabına unu eleyin. Bir miktar tuz ekleyin ve ortasını çukurlaştırın
Yumurtaları kırın ve ardından sütü ekleyin
Karıştırmaya başlayın
Orta sertlikte bir hamur olana kadar yoğurun
Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatıp 30 dakika bekletin
Bezelere ayırıp dilediğiniz şekli verin
Taze olarak tüketecekseniz kaynar suda haşlamanız yeterli. Saklayacaksanız fırında kuruyana kadar pişirmeniz gerekir.
ÖNERİ
Erişte şeklinde kesebilirsiniz. Başka şekil vermek için kalıp veya mantı bıçağı kullanabilirsiniz.