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16 Ekim 2020 Cuma 09:27 | Son Güncelleme:

Ev turşusunun püf noktası

Ev turşusunun püf noktası
DHA

İzmit'te yıllardır esnaf olan Dursun Zengin muzdan üzüme ve patatese kadar 35 çeşit turşu yapıyor. Baba mesleğini sürdüren Zengin, ev turşusunun püf noktasını anlattı.

Muz ve patates turşusunu hiç duydunuz mu? İzmit’te, turşucu Dursun Zengin dükkanında 35 çeşit turşu yapıyor. Kozalak, mısır, patates, muz ve üzüm gibi birbirinden ilginç turşular yapan Zengin, doğadaki her şeyin turşusunu kurabileceğini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre İzmit’te turşucu dükkanında baba mesleğini sürdüren Dursun Zengin, patatesten muza, kozalaktan mısıra kadar birçok sebze ve meyveden 35 çeşit turşu yapıyor.

Dükkanının içsini ve vitrini turşu kavanozlarındaki birbirinden farklı meyve ve sebze turşularıyla dolduran Dursun Zengin'in iş yeri ilgi çekiyor. 

HAZIR TURŞULARDAN FARKLI, HER ŞEY DOĞAL

Evde yapıldığı gibi turşu yaptıklarını söyleyen Zengin, ev turşusunun püf noktasını da şöyle belirtiyor:

"Bizim turşularımızda her şey doğaldır. Kendimiz, ev turşusu gibi yapıyoruz. Onlarda raf ömrü uzasın diye sirke ruhu dediğimiz bir madde kullanılıyor. Bana, 'Yetişemedim dükkanı kapatmıştın. Bakkaldan turşu aldım, ama yiyemeyip çöpe attım' diyen çok var. Evinden turşu almak için çıkan kişi direkt buraya gelir." 

TELEFON EDİP TURŞU İSTİYORLAR

Doğada bulunan her şeyin turşusunu kurabildiğini belirten Dursun Zengin, çevredekilerin turşulara olan ilgisini şöyle anlatıyor:

"35 çeşidin üzerinde turşu çeşidimiz var. Doğada bulunan her şeyin turşusunu yapıyorum. Kozalak, patates, çilek, kayısı, muşmula, üzüm gibi turşularım var. Benim Türkiye'nin birçok yerinden müşterilerim var. Bazı müşterilerim İstanbul'a geçerken telefon edip, 'Dükkanı kapatma uğrayıp turşu alacağım' diyorlar. Müşterilerimin çoğunluğu çocukluktan beri buraya gelirler. Önceden anne, babaları ellerinden tutup getirirdi. Şimdi kendi çocukları ile geliyorlar."
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