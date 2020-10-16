Ev turşusunun püf noktası

Muz ve patates turşusunu hiç duydunuz mu? İzmit’te, turşucu Dursun Zengin dükkanında 35 çeşit turşu yapıyor. Kozalak, mısır, patates, muz ve üzüm gibi birbirinden ilginç turşular yapan Zengin, doğadaki her şeyin turşusunu kurabileceğini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre İzmit’te turşucu dükkanında baba mesleğini sürdüren Dursun Zengin, patatesten muza, kozalaktan mısıra kadar birçok sebze ve meyveden 35 çeşit turşu yapıyor.

Dükkanının içsini ve vitrini turşu kavanozlarındaki birbirinden farklı meyve ve sebze turşularıyla dolduran Dursun Zengin'in iş yeri ilgi çekiyor.

HAZIR TURŞULARDAN FARKLI, HER ŞEY DOĞAL

Evde yapıldığı gibi turşu yaptıklarını söyleyen Zengin, ev turşusunun püf noktasını da şöyle belirtiyor:

"Bizim turşularımızda her şey doğaldır. Kendimiz, ev turşusu gibi yapıyoruz. Onlarda raf ömrü uzasın diye sirke ruhu dediğimiz bir madde kullanılıyor. Bana, 'Yetişemedim dükkanı kapatmıştın. Bakkaldan turşu aldım, ama yiyemeyip çöpe attım' diyen çok var. Evinden turşu almak için çıkan kişi direkt buraya gelir."

TELEFON EDİP TURŞU İSTİYORLAR

Doğada bulunan her şeyin turşusunu kurabildiğini belirten Dursun Zengin, çevredekilerin turşulara olan ilgisini şöyle anlatıyor: