Ev tipi tantuniyi denediniz mi? İşte özel tarifi

Kolay ve lezzet arttırıcı öğelere sahip ev tipi tantuni tarifi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ev tipi tantuni yapmak isteyenler bunun hangi malzemelerden oluşacağını sorguluyor. İşte merak edilen ev tipi tantuni tarifi...

MALZEMELER

Ayçiçek yağı, 500 gr. dana antrikot, tuz, karabiber, yarım su bardağı et suyu

1 adet orta boy domates, lavaş ekmeği

Sumaklı soğan için malzemeler; 1 adet orta boy soğan, sumak

HAZIRLANIŞI

Domateslerin çekirdeklerini çıkartın ve küçük küp doğrayın.

Soğanı ince piyazlık doğrayın. Bir karıştırma kabına alıp, üzerine sumak ilave edin ve iyice ovun. Etlerinizi çok küçük kuşbaşı olacak şekilde doğrayın. Sacınızı ya da tavanızı ısıtın. İçerisine ayçiçek yağını alıp kızdırın ve etleri ilave edip, kavurun. Et kendi suyunu salınca içerisine tuz ve karabiber ekleyin. Etiniz suyunu çekip, hafif karamelize olmaya başlayınca biraz et suyu ekleyin. Etler pişene kadar, aynı şekilde et suyu eklemeye ve çektirmeye devam edin. Etler iyice pişince tavanızın ya da sacınızın kenarlarından ayçiçek yağı ilave edin. Lavaşınızı etin içerisine koyup, yağla biraz ıslatın. Tavanızın ortasını açın ve doğradığınız domatesleri ilave edip, bir tur çevirin.

Yağ ile ıslattığınız lavaşları tezgahınıza alın. İçerisine hazırladığınız sumaklı soğan ve maydanozdan ilave edin. Lavaşlara, tantuninizden paylaştırın ve ince sarıp, katlayarak servis edin.