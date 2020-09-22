Ev kahvaltısıyla 10 adımda kilo verin

Kış aylarında kilo vermek yaz aylarına göre oldukça zordur. Bu nedenle kışa girmeden yaz mevsiminde alınan fazla kilolarla vedalaşmak için az bir süre kaldı. Peki, kışa girmeden fazla kilolardan nasıl kurtulacağız?



Alem Dergisi'nde yer alan habere göre 10 adımda fazla kilolardan kurtulmak mümkün. İşte kahvaltı öğününden akşam yemeğine kadar adım adım kilo verme tavsiyeleri...

1. Her sabah ev kahvaltısı yaparak güne başlayın. Dışarıda ayaküstü aldığınız simit, poğaça, açma, börek gibi yiyeceklerden vazgeçin.

2. Kahvaltıda kayısı kıvamında haşlanmış bir yumurta yemeyi ihmal etmeyin. Çünkü güne yumurta yiyerek başladığınız zaman, gün içinde 400 kalori daha az yersiniz.

3. Kahvaltıda maydonoz, roka, dereotu, roka ve tere dediğimiz aromatikleri bolca bulundurun. Üzerlerine de bir tam limon suyu sıkmayı ihmal etmeyin. Bunların içerdiği esanslar ve C vitamini metabolizmanızı hızlandırır ve doygunluk hissi verir.

4. Her ana öğüne başlarken önce bir büyük kase salata yiyin. Daha sonra diğer yemeklere geçin. Salatanıza mümkünse yağ koymayın; bir-iki kaşık yoğurt ekleyebilirsiniz.

5. Günde iki bardak yoğurt yemeye özen gösterin. Özellikle öğle ve akşam yemeği ile birlikte yoğurt tükettiğinizde daha uzun süre tok kaldığınızı göreceksiniz.

6.15 gün boyunca pilav, makarna, börek, tatlı, kek, kurabiye gibi hamurişlerini hayatınızdan çıkarın. Yemeğinizin yanında doymak için bir dilim esmer ekmek yiyin

7. Tek çeşit yemek kuralını uygulayın. Sabah ve öğlen öğününüzde tek çeşit yemek (Kıymalı kabak, zeytinyağlı ıspanak, ızgara tavuk gibi) yanında salata, bir kase yoğurt ve bir dilim ekmek yiyin.

8. Her yemek sırasında iki bardak su için. Suyu yemek sırasında lokmalarınızın arasında için. Böylece yeme hızınız yavaşlayacaktır ve su midenizde hacim kapladığı için daha az yemek yersiniz.

9. Öğüne başlamadan önce bir fincan sütlü kahve veya ayran için ki iştahınız kesilsin daha az yemek yiyin.

10. Her gün en az 40 dakikalık tempolu yürüyüş yapın.