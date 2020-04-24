Ev hayatıyla iş hayatı nasıl ayrılmalı? Evden çalışmak verimi düşürür mü?

İş hayatı ve ev hayatı birbirinden nasıl ayrılır? Şüphesiz şu an evde çalışan yetişkinler evde belli bir düzen oluşturmaya çalışıyor. Buna çocuklar da eklenince işin içinden çıkılamaz hale geldiği durumlar oluyor.

Koronavirüs salgını sonrası küçük ve büyük ölçekli şirketlerden birçoğu evden çalışma düzenlemesine giderken, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Dr. Öğr. Üyesi Merve Mamacı, evden çalışanların iş ve özel yaşam dengesini nasıl kurması gerektiğiyle ilgili DHA'ya açıklamalarda bulundu.

HOME OFFICE ÇALIŞANLARA TAVSİYELER

Uzun süre yoğun şekilde evden çalışmanın yaratıcılığı azaltabileceği, yalnızlık duygusunda artış, iş-özel yaşam dengesi kurmada güçlük gibi sonuçları da beraberinde getirebileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Mamacı, evden çalışanlara şu önerilerde bulundu:

“Öncelikle çalışanların planlı olması faydalı olur. İş yerindeki çalışma saatlerine uygun şekilde evde çalışma sistemini oturtabilirler. Kendilerine günlük hedefler koymaları önemli. İş arkadaşlarıyla iletişim halinde olmaları, grup hedeflerini konuşmaları üretkenliği artırabilir. Evde yaratılan küçük ofis ortamı dikkat dağılmalarını ve evin diğer alanlarının ofisleşmesini engelleyecektir. Çalışma sürecinde mutlaka mola verilmeli. Ayrıca günlük olarak yaptıkları çalışmaları kaydetmeleri motivasyonlarının artmasına ve izole durumda bile çalışabildiklerini görmelerine faydalı olur. Bunun yanı sıra güne iyi başlamak oldukça önemli. İyi bir kahvaltı güzel bir çay ya da kahve ile güne moralle başlamalarını tavsiye ediyorum. Rutinlerinden ve sağlıklarından ödün vermemeliler, evde fiziksel egzersiz yapmalılar ve doğru beslenmeliler.”