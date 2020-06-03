Ev hayalleriniz dolandırıcılarla kâbusa dönüşmesin! İşte ev alırken bilinmesi gerekenler

Konut kredisi imkânı ile ev almaya karar veren vatandaşlar “Ev alırken dolandırılmamak için nelere dikkat edilmelidir?” sorusunun cevabını araştırıyor. Çünkü bu süreçte devletin verdiği desteği suistimale çeviren dolandırıcı sayısı da oldukça fazla.

Konut kredisiyle alakalı Aksam.com.tr’den Merve Kantarcı Çulha’nın sorularını yanıtlayan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konut kredisinden yararlanarak ev almayı düşünenlere tavsiyelerde bulundu.

Örneğin, bir ev beğendiniz ve almak için araştırmaya başladınız. Fakat kredi faizleri düşünce ev sahibi zam yaptı. Bu durumda tüketici ne yapmalı? Nereye şikâyet etmeli?

Faizlerin düşmesini fırsat olarak değerlendirip sattığı konutun fiyatını artıran müteahhit firmalarla ilgili tüketiciler o konutun daha önceki fiyatını gösteren internet ilanının ekran görüntüsünü, broşürünü veya medyada yayınlanmış tanıtım ilanları gibi benzeri dokümanı delil olarak ekleyip Ticaret Bakanlığına haksız fiyat artışı yapıldığına dair şikâyetçi olmalıdır.

Bu durumda kredi kullanılacak olan bankaya da bilgi vermek gerekiyor mu?

Evet. Tüketici kredi kullanacağı bankaya da bu durumu bildirmelidir. Böylelikle bankalar fırsat olarak değerlendirip düşük faiz ilanıyla birlikte fiyat artıran müteahhitlere kredi kullandırtmayacaktır. Müteahhitlerden alınacak evlerle ilgili kredi kullandırtmayacaktır. Bilindiği üzere krediler artık tüketicinin kendisine verilmiyor. Konutu kimden alıyorsa o müteahhite veriliyor. Ancak satıcı fiyatını düşük faiz ilanıyla birlikte veya ilanından sonra artırırsa banka o firmanın konutunun satışına düşük faizli krediyi kullandırtmayacaktır. Ticaret bakanlığına şikâyet edilebilir. Haksız fiyat artışı Tüketici Kanunun 62.maddesinde yer alan haksız fiyat artışından ötürü bakanlık o firmaya yaptırım uygular.

Sözleşme imzalayanlar evden vazgeçebilir mi?

Bitmemiş konut satın alanlar 14 gün sürede herhangi bir cezai bedel ödemeden cayma hakkına sahiptirler. Ayrıca noterden düzenleme suretiyle veya tapudan yapılmamış sözleşmeler tüketici açısından geçersizdir. Bu nedenle herhangi bir cayma bedeli yansıtılması hukuka aykırıdır.

Sözleşme hangi durumlarda geçerlidir?

Müteahhitle bir sözleşme imzaladınız. 2 ay sonra caydınız. O sözleşmede yer alsa da cayma hükmüyle ilgili tazminat geçerli değildir. Çünkü ön ödemeli konut satışının geçerli olabilmesi için mutlaka noterde düzenleme sureti yapılması kanunun açık emridir. Şirket kâğıdıyla yapılan sözleşmenin tüketici aleyhine olan hükümleri geçerli değildir. Konut dolandırılanları ile konuşurken çok şikâyet geliyor. 100 binin üzerinde mağdur var. Dolayısıyla herkesin bilinçli olması şart.

Tüketicilerin dolandırıcılara karşı dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Tüketicilere dört kredi türünde çok cazip faiz ve vade oranlarıyla finansman imkânı sağlanıyor. Bunların içinde en sevindirici ve tüketicinin memnun olduğu haber konut kredileri oldu. Bu cazip krediye yönelen tüketicilerin çıkarcılara karşı dikkat etmesi gereken hususlar var. Bu durum birtakım fırsatçıları harekete geçirdi. Bazı müteahhitler satılık daire fiyatlarını yükselttiler. Böylelikle finansman açısından tüketici avantajını kendi kasalarına haksız kazanç olarak aktarmayı hedeflediler. Bir kısım kişilerde konut sıkıntısı bahanesiyle tüketicileri dolandırabilir.

Ev alırken dolandırılmamak için bu hususlara dikkat;

2014 yılında yayınlanan tüketicinin korunması hakkındaki kanun paketten konut alacak tüketicileri koruyucu tam anlamıyla hüküm içermektedir.

Konut alacak tüketiciler bazı hususlara dikkat ettiği takdirde herhangi bir mağduriyet yaşaması söz konusu değildir.

1. Yasaya göre konut satıcıları satış sözleşmesini noterden düzenleme suretiyle veya direk tapudan yapmak zorundadırlar.

2. Noterde düzenleme suretiyle yapılan satış sözleşmeleri noterlik tarafından tapuya da bildirildiğinden ötürü ikinci bir kişiye aynı konutun satılması mümkün değildir. Ayrıca çıkarılan yasayla noterlerin bu işlemden ötürü harç tahakkuk ettirmediklerini bilmesinde yarar var.

3. Bitmemiş konuta satın almak üzere anlaşma yapan tüketicilerin ayrıca müteahhitten teminat alması gerekmektedir. Bu teminat müteahhit teslim anından önce ödenecek meblağı karşılayacak miktarda olmalıdır.

4. Yasal düzenlemeye göre dört çeşit teminat bulunmaktadır. Bunlardan birincisi banka teminat mektubu verilmesi. Bir diğeri tamamlama sigortası yapılması. Üçüncü alternatif ise bağlı kredi ile satılarak bankanın da kefaletinin tüketici açısından sağlanmasıdır.

5. Son olarak da hak ediş yöntemi uygulanabilir. Bu yöntemde müteahhit inşaatı tamamladığı miktarına göre ödeme yapılacağından yani tüketicilerin ödedikleri bedeller bankadan bloke edilerek hak ediş miktarı neyse o miktarı o müteahhitte ödeneceğinden ötürü tüketiciler mağdur olmayacaktır.

KONUT KREDİSİ FAİZİ NASIL UYGULANACAK?

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkânı sunulacak. Bu tarihi imkândan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL’ye kadar kredi kullandırılacak. Kredi kullanımında yüzde 10’dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 faiz oranı ile finansman imkânı sunulacak.