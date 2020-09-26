Ev hanımlarının yaptığı su böreği Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor

Su böreği Erzurumlu kadınların iş kapısı oldu. Erzurum'da su böreği imalathanesinde işe alınan 20 ev kadını, börek yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. İş yeri sahibi Mehmet Büçge, işin uzmanı olan ev kadınlarının yaptığı su böreğini Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderdiklerini söyledi.

DHA'da yer alan habere göre Merkez Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteğiyle su böreği imalathanesi açıldı.

GÜNDE 80 TEPSİ SU BÖREĞİ AÇILIYOR

Makine ve ekipmanları tamamlanan iş yerinde, su böreği üretimi için ev kadınları tercih edildi. Çalışmak isteyen ev kadınları arasında su böreği yapmayı bilen ve becerikli olanların işe alındığı imalathanede, geçen yıl üretim başladı. Sabah 08.00'de mesaiye başlayan ev kadınları saat 16.00'ya kadar günde ortalama 80 tepsi su böreği açıyor. Annelerinden öğrendikleri usulleri üretime yansıtan kadınlar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri altında çalışmalarını sürdürüyor.

"BURADAN KAZANDIĞIM PARAYLA ÇOCUKLARIMI OKUTUYORUM"

İmalathane sorumlusu Selin Kasımoğulları, iş yerini açmaya karar verdiklerinde çalışmak isteyen ev kadınlarına çağrıda bulunduklarını belirterek, "Çok sayıda kadın müracaat etti. Ancak biz becerikli, deneme sürecinde bu işe eli yatkın arkadaşları işe aldık. İş yerinde 20 kadın olarak çalışıyoruz. Anne ve ninelerimizden nasıl öğrendiysek su böreğini aynı şekilde burada yapıyoruz. Burada güzel bir üretim yeri oluşturduk. Burada ev hanımları olarak hem çalışırken eğleniyoruz hem de ev bütçesine katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Su böreği imalatçısına arkadaş tavsiyesiyle geldiğini belirten 3 çocuk annesi Yurdan Onay, "İyi börek yaparım, arkadaşım tavsiye edince ben de geldim. Buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum." dedi.

"EVLERİNDE YAPTIKLARI GİBİ BÖREK YAPIYORLAR"

Su böreği imalatçısının sahibi Mehmet Büçge, ev kadınlarıyla çalışmanın kolay olduğunu belirtti. Ev kadınlarının işin uzmanı olduğunu ayrıca bir eğitim gerektirmediğini ifade eden Büçge, şunları söyledi: